Marvel, una scena tagliata mostra cosa faceva Kingpin dopo gli eventi di The Avengers [VIDEO]

Sono passati ben quattro anni da quando Daredevil e le altre serie Marvel prodotte da Netflix sono stati cancellate in previsione dell’avvento di Disney+. Dopo aver constatato il successo che i lungometraggi hanno avuto, i Marvel Studios hanno infatti preferito produrre autonomamente prodotti per il piccolo schermo grazie al proprio servizio di streaming.

Per qualche tempo i personaggi proposti in precedenza da Netflix sono stati accantonati, ma di recente l’antagonista del giustiziere cieco (che è tornato sul grande schermo grazie a Spider-Man: No Way Home) ha fatto la sua apparizione in Hawkeye, serie dedicata alle avventure di Clint Barton. Le vicende legate all’eroe si svolgono subito dopo gli eventi della Saga dell’Infinito, ma è ovvio che Wilson Fisk fosse attivo nel mondo della criminalità anche prima.

Una scena recentemente condivisa sui social, e tagliata dalla serie in cui è nuovamente apparso, mostra cosa stava facendo Kingpin subito dopo i terribili eventi raccontati in The Avengers; nel flashback l’omo incontra per la prima volta Eleanor Bishop (interpretata da Vera Farmiga) che prende il posto del defunto marito nell’organizzazione criminale di Fisk. Il personaggio insomma, come del resto si poteva immaginare, aveva le mani in pasta ben prima della sua apparizione nella New York in cui si muovono l’arciere e la sua compagna d’avventure.

È bene ricordare però che ad oggi i Marvel Studios non hanno mai confermato che ci sia un collegamento tra gli eventi di Daredevil e quelli del MCU, nonostante l’interprete Vincent D’Onofrio abbia dichiarato che il suo personaggio, già ai tempi della serie Netflix, appartenesse allo stesso universo in cui si muovono gli Avengers. Tuttavia i fan sono portati a pensare, proprio perché la teoria non è stata nemmeno smentita, che il villain sia lo stesso visto finora fuori dal MCU.

Sarà però necessario attendere comunque la conferma da parte degli Studios per capire se la versione di Wilson Fisk vista in Daredevil sia la stessa che oggi appare nella serie su Hawkeye o se Feige e soci abbiano deciso di utilizzare gli stessi interpreti dando però un nuovo inizio ai relativi personaggi. Ma, soprattutto, i fan dovranno attendere ancora un po’ per capire in che modo eroi e villain precedentemente apparsi in lavori non targati Disney saranno integrati nel MCU.

