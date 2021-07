Michael Fassbender sta trascorrendo qualche giorno in Italia: ad annunciarlo sul web sono proprio i fan che, increduli, si sono fatti immortalare con lui in diversi punti della zona di Lecco, in Lombardia. L’attore di Magneto nella saga di X-Men ha trascorso la serata in una pizzeria tra Merate e Missaglia. Oggi, però, in realtà si è già spostato: è arrivato a Monza, dove si sta preparando per un evento molto speciale.

Fassbender, infatti, non è arrivato nel nostro Paese per le vacanze. Anzi: come riporta il sito Kerry Motorsports News, domani gareggerà come pilota di auto alla European Le Mans Series a Monza.

L’attore infatti è un appassionato pilota: ha sempre dichiarato che, ancora prima di voler recitare, ha sempre desiderato correre in pista. Un amore, quello per i motori, che unisce tanti mitici attori di oggi e di ieri, da Steve McQueen a Patrick Dempsey. Il suo sogno più grande, per il quale sta cercando di accumulare al volante di auto sportive in pista più esperienza possibile, è quella di gareggiare alla prestigiosa 24 Ore di Le Mans.

E i risultati pian piano cominciano a vedersi. La scorsa domenica Michael Fassbender ha disputato una gara nell’ambito del Gran Premio di Austria, come pilota ospite, e si è piazzato al 24mo posto. E non è la prima volta che l’attore gareggia a Monza: l’anno scorso ha partecipato alla corsa su una Porsche 911 GT3 Cup. Parlando della sfida di domani, l’attore ha dichiarato: «La mia prima gara su questa pista famosa in tutto il mondo è stata una grande esperienza l’anno scorso. Ho imparato molto e spero di poterne beneficiare questa volta».

Anche se in queste settimane Michael è concentrato sulla sua carriera parallela di pilota, in autunno tornerà sul set come protagonista del nuovo film di David Fincher, The Killer, un progetto per Netflix tratto dalla graphic novel di Andrew Kevin Walker. E presto lo vedremo anche nel film Kung Fury 2 a fianco di Arnold Schwarzenegger.

Fonte: Kerry Motorsport News

Foto: John Phillips/Getty Images for BFI