Miss America: polemica per il merchandise di Doctor Strange 2. Arriva la versione modificata [FOTO]

Torniamo a parlare di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’atteso cinecomic dei Marvel Studios che arriverà nelle nostre sale a partire dal 4 maggio, riportando sugli schermi l’ex Stregone supremo al fianco di vecchie e nuove conoscenze. Con lui ci saranno infatti personaggi ben noti al pubblico del MCU, come Wanda Maximoff e Wong, ma anche la supereroina Miss America, new entry dell’Universo Cinematografico interpretata dall’attrice di origini messicane Xochitl Gomez.

Il personaggio è considerato particolarmente importante a livello di inclusività, essendo la prima eroina latino-americana lesbica dei fumetti: una caratteristica che sembrerebbe essere stata mantenuta anche nel film, considerando che già diversi mesi fa il merchandise aveva anticipato che l’outfit della giovane includerà anche una spilla arcobaleno accompagnata dalla scritta “love is love”.

Ma proprio parlando di merchandise, negli ultimi giorni il pubblico del MCU ha alimentato una polemica online per via del Funko Pop! di America Chavez, il cui colore della pelle è sembrato eccessivamente chiaro per un personaggio latino-americano interpretato da un’attrice che, appunto, è di origini messicane.

Come riporta The Direct, tra i commenti c’è sia chi ha attaccato il design della figure, scrivendo che “sembra disegnata dagli autori bianchi di una fanart di Encanto” e che, appunto, “il personaggio di America è stato doppiamente vittima di whitewashing”.

Inoltre, c’è anche chi si è lamentato direttamente del casting, alludendo al fatto che – nonostante le sue vere origini – Xochitl Gomez abbia una carnagione troppo chiara per interpretare un personaggio che sulla carta non dovrebbe essere caucasico: “Si è trattato di una scelta così sbagliata che per far somigliare il Funko all’attrice lo hanno dovuto fare praticamente bianco”.

Ad ogni modo, condivisibili o meno, le lamentele sono arrivate all’attenzione dei Marvel Studios, che hanno immediatamente fatto modificare il merchandise. Trovate qui di seguito la versione precedente e quella nuova di America Chavez:

L’avventura, ricordiamo, è diretta da Sam Raimi e vede nel cast anche Benedict Cumberbatch nei panni del protagonista, Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Benedict Wong in quello di Wong, Rachel McAdams come Christine Palmer e Chiwetel Ejiofor nella parte di Karl Mordo.

Qui la sinossi ufficiale:

Ora che Iron Man e Captain America ci hanno lasciati dopo una feroce battaglia in Avengers: Endgame, l’ex geniale neurochirurgo, nonché mago più forte di tutti, Doctor Strange, si trova a svolgere un ruolo attivo come figura centrale degli Avengers. Tuttavia, usando la sua magia per manipolare il tempo e lo spazio a piacimento con un incantesimo proibito e considerato tra i più pericolosi di sempre, ha aperto le porte a una misteriosa follia chiamata Multiverso. Per ripristinare un mondo in cui tutto sta cambiando, Strange chiede aiuto al suo alleato Wong, il nuovo Stregone Supremo, e alla più potente Scarlet Witch, Wanda Maximoff. Ma sull’umanità e sull’intero universo incombe una terribile minaccia che non può essere affrontata solo dal loro potere. Ancora più sorprendentemente, la grande minaccia nell’universo somiglia esattamente a Doctor Strange.