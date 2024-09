Mister 8, sette uomini per sette giorni: Krista Kosonen e Teemu Nikki presentano la serie al Comicon 2022

Come può essere la vita di una donna che ha una relazione con uomo diverso per ogni giorno della settimana? È la domanda, tutt’altro che banale, che si sono posti il regista Teemu Nikki e il produttore Jani Pösö nella serie Mister 8, presentata nel terzo giorno di Napoli Comicon 2022 e prestissimo sulla piattaforma IWONDERFULL.

Tutto parte da Maria, interpretata da Krista Kosonen – attrice conosciuta al grande pubblico per Blade Runner 2049 e la serie HBO Beforeigners: CEO di una grande azienda e con grossi problemi con la figura paterna, ha deciso di organizzare la sua vita privata in maniera estremamente fiscale; ognuno dei sette uomini che frequenta deve firmare un contratto per poter uscire con lei nel giorno assegnato: le cose si complicano quando arriva Juho (Pekka Strang) il titolare Mister 8 della serie. Dal regista dell’acclamatissimo Il cieco che non voleva vedere il Titanic, arriva uno show che lega insieme tanti generi diversi: dalla commedia romantica al thriller, fino al neo-noir risaltato dalla scelta del bianco e nero per tutti e 8 gli episodi.

«Volevo farlo così per molte ragioni – ha raccontato Teemu Nikki al pubblico del Comicon – Sapevamo di voler fare qualcosa di molto diverso, questo genere di comedy è spesso uguale, ma l’abbiamo voluta fare anche molto dark. Volevamo che fosse il riflesso di come Maria vede il mondo e volevamo renderla la serie tv migliore di sempre». Parole esaltanti per una serie che affronta temi attuali per la società moderna, ma è ben lontana dal parlare di sentimenti veri e propri: «Ho trovato interessante questa persona che prova ad avere il potere, il controllo. Non riguarda l’amore – sottolinea Krista Kosonen – non li ama, riguarda solo avere quel potere».

Anche per Teemu Nikki, che con Mister 8 ha trionfato a Cannes Series 2021 come Miglior Serie e Miglior Attore Protagonista, il focus non è il poliamore: «Vuole l’uomo perfetto, cerca di fare una sorta di mostro di Frankestein e prende singole parti di vari uomini. È una relazione tradizionale, solo che invece di un solo uomo sono sette». Uno stile di vita che non fa per l’attrice che interpreta Maria: «La domenica sera mi ritroverei a dire ‘oh no ricomincia di nuovo!’. Penso che nella vita ci si debba prendere il rischio di conoscere davvero una persona».

Ogni episodio di Mister 8, racconta il regista, è incentrato su uno dei sette uomini frequentati da Maria e sugli stereotipi del genere maschile. Una serie che in molte società potrebbe essere considerata femminista, ma non per la Finlandia: «É uno dei paesi più egualitari al mondo su donne e uomini – sottolinea il produttore Jani Pösö – Ci hanno detto che è una serie femminista, ma quando stavamo creando il concept non ci abbiamo pensato […] Per noi riguarda solo le relazioni moderne».

Dai primi episodi mostrati al Comicon 2022, è subito chiaro che Mister 8 si muove tra temi seri e tanto umorismo molto particolare, tratto tipico di Teemu Nikki: «Non mi viene facile essere divertente, cerco di trovare qualcosa che mi metta in una posizione difficile. La comicità arriva da qualche parte nel mezzo, tra quello che non si potrebbe fare o dire. Non cerchiamo di essere divertenti, sono i temi a esserlo».

Temi che, sperano tutti i coinvolti, potranno essere sviluppati in altre stagioni della serie. Krista Kosonen ha ammesso di essere curiosa di dove la sua Maria andrà a parare, ma per quanto riguarda il resto della sua carriera – dopo i grandi progetti che l’hanno fatta conoscere nel mondo – lascia invece le porte aperte: «Non so mai cosa voglio fare, ma poi arriva quel qualcosa che mi fa dire “oh è fantastico!”. […] Amo fare tutti i personaggi, per questo non ho qualcosa in mente che vorrei fare, non si sa mai. È sempre qualcosa che riguarda il personaggio».

Per vedere Mister 8, bisognerà aspettare pochissimo: la serie uscirà su IWONDERFULL, la piattaforma streaming di I Wonder Pictures che ospita tutta la filmografia del regista finlandese, a partire dal 3 maggio 2022 e QUI potete vederne il trailer.

Foto: I Wonder Pictures