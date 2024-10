Mon Crime, Denti da squalo e Retribution: il listino di Lucky Red e Bim presentato alle Giornate di Cinema di Sorrento

Le due società hanno mostrato i titoli in arrivo per il prossimo anno spaziando dalle novità italiane all'ampia offerta internazionale

Questa volta è stato il turno di Lucky Red e Bim a presentare il listino delle uscite più attese per la prima metà del 2023. Nella cornice della Giornate Professionali del Cinema a Sorrento, le due società hanno dato ulteriore prova della bontà del loro accordo di collaborazione mostrando l’ampia e variegata offerta di titoli in arrivo.

Il prossimo anno Bim Distribuzione porterà in Italia il giallo Mon Crime – La colpevole sono io, la cui uscita è prevista per il 30 marzo 2023. Diretto da Francois Ozon, il cast del film può vantare nel cast nomi del calibro di Isabelle Huppert e Dany Boon. Sul piatto c’è inoltre la distribuzione dell’ultimo film d’animazione diretto da Enzo D’Alò, Mary e lo spirito di mezzanotte.

Sul fronte Lucky Red sono da segnalare titoli come il thriller Masquerade – Ladri d’amore diretto da Nicolas Bedos, e Denti da squalo di Davide Gentile, realizzato da Gabriele Mainetti e prodotto insieme a Lucky Red e Rai Cinema. Il regista ha presentato il film insieme al CEO della società Andrea Occhipinti, confermando la presenza nel cast di Claudio Santamaria, Virginia Raffaele e Edoardo Pesce.

Il cinema italiano sarà ulteriormente rappresentato da Stranizza d’amuri, nuovo film diretto da Giuseppe Fiorello film liberamente ispirato a un fatto di cronaca nera accaduto in Sicilia all’inizio degli anni ’80.

La collaborazione tra le due società ha dato poi frutto all’acquisizione di opere internazionali come le commedie Wricked Little Letters di Thea Sharrock, che vede nel cast Jessie Buckley e Olivia Colman, What’s Love? con Lily James ed Emma Thompson, e i film drammatici L’innocente di Louis Garrel, e Close, diretto da Lukas Dhont e già vincitore del gran premio della giuria al Festival di Cannes.

Il genere thriller sarà ben rappresentato con Retribution, remake del film spagnolo del 2015 El desconocido che vedrà Liam Neeson come protagonista, e Misanthrope con Shailene Woodley e Ben Mendelsohn. Ci sarà inoltre spazio anche per i biopic con Emily di Frances O’Connor con Emma Mackey che interpreterà la scrittrice Emily Brontë, nota autrice di Cime tempestose.

Sono inoltre molto attesi The Lost King di Stephen Frears con Steve Coogan e Sally Hawkins, basato sul noto evento archeologico del ritrovamento dei resti di Riccardo III a Leicester nel 2012, e L’imprevedibile viaggio di Harold Fry, che porterà sul grande schermo il noto romanzo di Rachel Joyce del 2012. Sarà presente anche il cinema coreano con La donna del mistero di Park Chan-Wook, lungometraggio che a Cannes è valso al regista il Prix de la mise en scène. Chiudono la lista Phantom e Night of the Hunted con Camille Rowe.

Foto: MovieStillsDB / GettyImages / Daniele Venturelli

Fonte: Duesse