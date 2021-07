Sta facendo molto clamore, nell’ambito della cronaca rosa, la recente dichiarazione di una star della musica italiana, che ha rivelato di aver detto “No” a niente meno che Monica Bellucci. Il cantante in questione è Eros Ramazzotti.

Durante un’intervista al Corriere della Sera in occasione dell’Artist Day del giorno, Eros ha elencato tutta una serie di “giorni” importanti della sua vita. Si è partiti da quello in cui ha capito di voler fare il cantante – aveva 4 o 5 anni, ha svelato – sino a cose molto più intime.

Tra queste c’è appunto la questione del flirt rifiutato con Monica Bellucci. A Eros Ramazzotti è stato chiesto quale fosse il “No” privato che gli è costato di più nella vita e lui ha risposto così:

«A Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo».

Benché a quanto pare ci stia ancora pensando, non si può dire che al cantante sia andata male: nel 1995 ha conosciuto Michelle Hunziker, con la quale l’anno successivo ha avuto la figlia Aurora. Il loro matrimonio è durato dal 1998 al 2002, con l’effettivo divorzio arrivato solo nel 2009. Nello stesso anno, si fidanza con la modella Marica Pellegrinelli, dalla quale nel 2011 nasce Raffaela Maria e nel 2015 Gabrio Tullio. I due, sposati nel 2014, si sono separati due anni fa.

Chissà come sarebbe andata invece se avesse detto sì a Monica Bellucci, sex symbol degli anni ’90 con alle spalle anche lei numerose relazioni e matrimoni. Il primo, giovanissima, con il fotografo Claudio Carlos Basso, quindi quello con l’attore Vincent Cassel, conosciuto sul set de L’appartamento. La coppia, insieme dal 1999 al 2013, ha avuto due figlie, Deva e Léonie. Di recente, ha avuto una relazione con l’artista e scenografo Nicolas Lefebvre.

Tornando a Eros Ramazzotti, nell’intervista al Corriere ha svelato anche quale sia il “No” che gli è costato dire in carriera:

«Negli anni ’90 Clive Davis [celebre produttore discografico, ndr] mi voleva a New York per lanciare la mia carriera in America. Ma avevo bisogno di stare in famiglia con Michelle, Aurora stava per arrivare… Gli direi ancora no. Non sono uno che cerca il successo».

