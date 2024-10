Moonfall, la Luna minaccia la Terra nel nuovo trailer del film di Roland Emmerich

Il 3 febbraio 2022 il mondo del cinema tornerà a godere di un disaster movie firmato Roland Emmerich. Il regista di Independence Day, The Day After Tomorrow e 2012 torna con Moonfall, di cui è stato diffuso il trailer. Il nuovo film di uno dei massimi esponenti del genere parte neanche a dirlo da uno scenario apocalittico: cosa accadrebbe se la Luna cambiasse rotta e iniziasse a dirigersi verso la Terra?

In Moonfall, una misteriosa forza devia la Luna dalla sua orbita intorno alla Terra, facendola dirigere inesorabilmente verso il nostro pianeta. A poche settimane dall’impatto e con la vita che rischia di essere spazzata via per sempre, la dirigente della NASA ed ex astronauta Jo Fowler è convinta di avere la chiave per salvare l’umanità. Ma solo un astronauta del suo passato, Brian Harper, e un teorico della cospirazione, KC Houseman, sono disposti a crederle. Questi improbabili eroi organizzano così una missione disperata nello spazio, lasciandosi alle spalle tutti coloro che amano, solo per scoprire che in verità la nostra Luna non è affatto ciò crediamo. QUI potete vedere alcune immagini del film

Il film, scritto dallo stesso Emmerich insieme ai suoi co-sceneggiatori Harald Kloser e Spenser Cohen, vanta un cast che comprende nomi come Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Charlie Plummer, Kelly Yu e Donald Sutherland. Insieme a loro troviamo anche Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak, Maxim Roy e Stephen Bogaert.

QUI IL TRAILER

IL CAST DI MOONFALL

Halle Berry: Jo Fowler

Patrick Wilson: Brian Harper

John Bradley: K.C. Houseman

Michael Peña: Tom Lopez

Charlie Plummer: Sonny Harper

Kelly Yu: Michelle

Donald Sutherland: Holdenfield

Maxim Roy: capitano Gabriella Auclair

Foto: 01 Distribution