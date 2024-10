Will Smith, un’amata star si pente di averlo criticato per lo schiaffo a Chris Rock: «L’arte è controversa»

A ben sei mesi di distanza dall’ultima Notte degli Oscar, l’eco del clamoroso colpo di testa di Will Smith è ben lungi dallo spegnersi del tutto.

L’iepisodio dello schiaffo mollato a Chris Rock è stato ripreso nei giorni seguenti all’accaduto anche da Zoë Kravitz, la quale non ha esitato in maniera piuttosto velata a condannare lo scatto d’ira di Smith. La giovane attrice pubblicò su Instagram delle immagini di sé stessa sul red carpet accompagnate da delle descrizioni piuttosto esaustive per quanto riguarda la sua linea di pensiero. Queste, pur manifestando una legittima posizione critica verso il comportamento di Will Smith, non possono certamente essere catalogate come dichiarazioni sopra le righe, e recitavano rispettivamente:

‘Ecco una foto del mio abito alla cerimonia dei premi dove a quanto pare si aggrediscono le persone sul palco‘ ed ‘Ed ecco una foto del mio abito alla festa dopo la cerimonia dei premi dove a quanto pare si urlano parolacce e si aggrediscono le persone sul palco‘.

Con il deflagrare della polemica in rete dovuta alla sua presa di posizione, Zoë Kravitz ha poi deciso di rimuovere le immagini dai social. Nel corso di una recente intervista con il prestigioso The Wall Street Journal, l’attrice è poi tornata sulla decisione spiegando i motivi dietro la rimozione del post:

«Sono combattuta su cosa dire in questo momento, perché dovrei parlarne senza problemi ma ho molti dubbi a riguardo. Avrei voluto gestire la cosa in maniera diversa, e va bene così».

L’attrice ha poi continuato entrando nello specifico sulle problematiche nell’avere un’opinione precisa nel mondo odierno:

«Viviamo in un’epoca spaventosa per avere un’ opinione, se diciamo la cosa sbagliata, se lavoriamo a progetti o facciamo dichiarazioni o pensieri controversi. Lo trovo spaventoso perché l’arte è conversazione, è fatta di dialogo. Il punto, a mio parere, dovrebbe essere questo. Internet è l’opposto del dialogo. Internet è formato da persone che buttano tutto fuori ma che poi non accettano nulla».

Ha poi aggiunto:

«Mi è stato ricordato che sono un artista. Essere un artista non vuol dire essere amati da tutti o che tutti pensino che sei figo. Si tratta di esprimere qualcosa che si spera susciti un confronto o che possa ispirare le persone o farle sentire rappresentate. Penso di essere in un posto nel quale non voglio esprimermi attraverso una didascalia o un tweet. Voglio esprimermi attraverso l’arte».

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Foto: Robyn Beck / GettyImages

Fonte: Variety