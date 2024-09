Netflix: dalla nuova serie di Zerocalcare al doc su Wanna Marchi, tutte le novità in arrivo in Italia

Oggi, 6 maggio 2022, è stata inaugurata la nuova sede di Netflix Italia: l’ufficio di Roma a due passi da Via Veneto è stato presentato assieme a tante novità in arrivo sul catalogo italiano; film, serie e prodotti non-fiction che esalteranno il talento e la creativa del cinema e della serialità nostrana.

Per cominciare, la grande bomba di giornata è l’annuncio di un nuovo progetto firmato Zerocalcare: dopo aver portato su Netflix la sua prima serie animata, Strappare lungo i bordi, riscuotendo enorme successo, il fumettista assieme a Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing è al lavoro ora su una serie da 6 episodi da mezz’ora, che «entrerà ancora più a fondo nelle tematiche care all’autore». Non una seconda stagione, quindi, ma qualcosa di nuovo.

Restando sulle serie tv, sono state annunciate anche la trasposizione del romanzo Il Gattopardo a cura del regista Tom Shankland; il thriller sentimentale Inganno (titolo provvisorio), che racconta la relazione tra una donna matura e un ragazzo che ha la metà dei suoi anni; Lotto Gang (titolo provvisorio), l’incredibile avventura liberamente ispirata alla storia vera della più grande e geniale truffa al Lotto mai avvenuta e ambientata nell’hinterland milanese a metà degli anni ’90; infine la serie Odio Il Natale con protagonista Pilar Fogliati, primo show italiano natalizio di Netflix che racconta la ricerca dell’amore con la chiave della commedia.

Sono 5 invece i film annunciati in arrivo su Netflix Italia nel 2022: il primo è Rapiniamo il Duce, heist movie ricco di azione e humor diretto da Renato de Maria e con Pietro Castellitto, Matilda De Angelis e Isabella Ferrari. Segue quindi Il Mio nome è Vendetta della Colorado Film, un action scritto e diretto da Cosimo Gomez e con Alessandro Gassman nei panni del protagonista. Brandon Camp si è invece occupato di scrivere e dirigere Love & Gelato, film che racconta la storia di Lina, una giovane americana alla ricerca di se stessa e delle proprie radici in una scintillante Roma. Isabella Ferrari torna poi tra i protagonisti di Sotto il Sole di Amalfi (sequel di Sotto il Sole di Riccione) assieme a Lorenzo Zurzolo, Ludovica Martino e Luca Ward – dirige Martina Pastori, al suo debutto. Chiude la rassegna dei film Per Lanciarsi Dalle Stelle: ispirato all’omonimo romanzo, racconta di una giovane donna che dopo la morte della migliore amica, proverà ad affrontare e vincere tutte le sue più grandi paure; nel cast: Andrea Jublin, con Federica Torchetti, Lorenzo Richelmy, Cristiano Caccamo, Celeste Savino, Anna Ferruzzo e Massimiliano Gallo.

Grande offerta anche per quanto riguarda il reparto non-fiction in arrivo su Netflix nel 2022: tra i più intriganti c’è senza dubbio la docu-serie Fremantle su Wanna Marchi, che racconta gli aspetti noti ma soprattutto quelli meno noti di una donna e di una vicenda che sono anche il ritratto di un momento storico e di un’epoca televisiva in Italia. Di stretta attualità anche il doc su Il Caso Alex Schwazer, un racconto senza filtri su ascesa, caduta e ricerca di redenzione dello sportivo. Netflix lancerà anche il suo primo reality originale italiano: Summer Job (Banijay Italia), condotto da Matilde Gioli, racconta quella che inizia come una vacanza paradisiaca e si trasforma presto nella prima esperienza lavorativa per i dieci ragazzi e ragazze che compongono il cast.

Foto: Netflix