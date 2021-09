Pochi giorni dopo il primo grande evento TUDUM, il co-CEO e chief content officer di Netflix Ted Sarandos ha mostrato al mondo alcuni interessanti dati sui celebri prodotti della piattaforma. Durante l’annuale Vox Media’s Code Conference, è stata infatti svelata la Top 10 delle serie e dei film più visti per almeno due minuti nei primi 28 giorni in cui erano disponibili per gli abbonati. La lista mostrata non è priva di sorprese e a stupire è soprattutto qual è la serie più vista di sempre secondo i dati ufficiali forniti da Netflix. Degli oltre 200 milioni di abbonati, 82 milioni (4 persone su 10) hanno infatti visto la prima stagione di Bridgerton. Nonostante abbia debuttato solo l’anno scorso, il drama sentimentale ambientato nel periodo della Reggenza inglese e prodotto da Shonda Rhimes si è piazzato in testa alla classifica, battendo nomi in circolo da ben più tempo. Una sorpresa, considerando che lo show è da molti considerato una sorta di nuova soap opera e il sentiment nei suoi confronti non è sempre stato lusinghiero. La serie – di cui sono state mostrate le prime immagini della seconda stagione – si è piazzata davanti alla prima parte di Lupin e di The Witcher (76 milioni di account entrambe). In classifica anche Stranger Things, ma solo al quarto posto. Ecco l’elenco completo (QUI la grafica): Bridgerton – 82 milioni di account Lupin Parte 1 – 76 milioni The Witcher 1 – 76 milioni Sex/Life – 67 milioni Stranger Things 3 – 67 milioni La casa di carta Parte 4 – 65 milioni Tiger King – 65 milioni La regina degli scacchi – 62 milioni Sweet Tooth – 60 milioni Emily in Paris 1 – 58 milioni Bridgerton è in testa anche ad un’altra Top 10 mostrata da Ted Sarandos, ovvero, le serie più viste per totale di ore di visione durante i primi 28 giorni di disponibilità. La storia d’amore del Duca di Hastings e Daphne Bridgerton domina dall’alto con 625 milioni di ore viste, davanti alla quarta parte di La Casa di Carta. L’elenco completo (QUI la grafica): Bridgerton – 625 milioni di ore La Casa di Carta Parte 4 – 619 milioni Stranger Things 3 – 582 milioni The Witcher – 541 milioni 13 Reasons Why (stagione 2) – 496 milioni 13 Reasons Why (stagione 1) – 476 milioni You 2 – 457 milioni Stranger Things 2 – 427 milioni La casa di carta Parte 3 – 426 milioni Ginny & Georgia – 381 milioni

Per quanto riguarda i film originali Netflix, il più visto per almeno 2 minuti è Extraction con 99 milioni di account, seguito da Bird Box a 89 e Spenser Confidential a 85 milioni. Seguono in classifica 6 Underground di Michael Bay e Murder Mystery a 83 milioni, The Old Guard (78), Enola Holmes (77), Project Power (75), il recente Army of the Dead di Zack Synder (75) e chiude la Top 10 Fatherhood di Kevin Heart (74).

Cambia l’ordine nella classifica delle ore di visione: Bird Box si piazza in testa con 282 milioni, seguito di nuovo dal film di Chris Hemsworth e quindi The Irishman, che ha totalizzato 215 milioni di ore ma non è neppure in Top 10 per numero di account. Qui trova spazio al quarto posto anche The Kissing Booth 2.