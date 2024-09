Netflix: le prime immagini di Knives Out 2 e tutti i film più attesi del 2022 [VIDEO]

Netflix ha diffuso nella giornata di oggi video promozionale che fornisce un primo sguardo ai film più attesi che sbarcheranno sulla piattaforma di streaming on demand nel corso del 2022, tra i quali Knives Out 2, Enola Holmes 2, sequel del film sulla sorella di Sherlock Holmes con Henry Cavill e Millie Bobby Brown, The Mother e tantissimi altri.

Le prime immagini di Knives Out 2 di Rian Johnson, seguito del giallo di successo con Daniel Craig, hanno fatto il loro debutto proprio in questo video promozionale, mentre The Mother è il nuovo film con protagonista Jennifer Lopez e racconta la storia di un’assassina che rischia la propria vita per salvare quella della figlia che aveva rinunciato a crescere.

Nelle immagini che trovate nel filmato in fondo all’articolo figura anche The Grey Man, nuovo thriller firmato dai registi Marvel Anthony e Joe Russo con Ryan Gosling, Chris Evans e Ana de Armas, The Adam Project, con Ryan Reynolds che salva il mondo in compagnia del se stesso tredicenne, e Slumberland, con Jason Momoa. Spazio anche per Spiderhead, nuovo film con Chris Hemsworth.

Ecco il video!

Foto: Netflix

