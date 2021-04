Arrivano importanti novità sul fronte degli scenari relativi alle major cinematografiche e allo streaming: uno scacchiere sempre più complesso e in costante evoluzione per quel che riguarda il mondo dell’audiovisivo contemporaneo, specie in tempi così instabili e incerti.

Nelle ultime ore Netflix, dopo aver messo le mani nei giorni scorsi sui due sequel di Cena con delitto – Knives Out per 450 milioni di dollari (incluso il budget di produzione e con 100 milioni a testa per Daniel Craig, il regista Rian Johnson il produttore Ram Bergman), ha siglato un altro accordo da capogiro ma dal raggio d’influenza ben più vasto di un singolo prodotto.

Il colosso di streaming di Ted Sarandos ha infatti chiuso con un accordo con Sony Pictures per l’arrivo in esclusiva sulla piattaforma delle produzioni degli studios: ciò vuol dire che Netflix, a partire dal 2022, ospiterà la trilogia di Spider-Mandi Sam Raimi e titoli come Venom, Jumanji e Bad Boys, oltre ad avere priorità sulle produzioni cinematografiche Sony in accesso premium (ovvero i film che, poco dopo essere arrivati nelle sale cinematografiche, transiteranno sulle piattaforme streaming a pagamento).

L’accordo, per la prima finestra a pagamento negli Stati Uniti, è di natura pluriennale (le finestre legate al mercato cinematografico e home video hanno una durata di circa 18 mesi dopo l’uscita). I primi film Sony a essere interessati dal nuovo accordo saranno Morbius, Uncharted e il sequel di Spider-Man: Un nuovo universo. Non rientreranno invece in questo patto Spider-Man: No Way Home e Venom: La furia di Carnage, che essendo in uscita nel 2021 non saranno “della partita”.

Netflix potrà concedere in licenza alcuni titoli del listino Sony (compresi i titoli Columbia), mentre le produzioni della Sony non diminuiranno per quantità e volume e Netflix riverserà degli sforzi anche per delle produzioni destinate solo allo streaming.

