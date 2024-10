Nicolas Cage: il nuovo taglio di capelli colorato dell’attore manda in estasi i suoi fan [FOTO]

Quando si parla di Nicolas Cage, le sorprese pirotecniche sono sempre in agguato. È accaduto anche con il nuovo hair look dell’attore, apparso in rete grazie allo scatto condiviso da un fan: Cage vi appare con una chioma di capelli rosso ciliegia, che hanno scatenato molti commenti e interazioni.

🍒Just Nic Cage with new Cherry red hair… …That’s it, that’s the Tweet… pic.twitter.com/VuXJSyqwht — Morganna Bramah❤️‍🔥 (@Cyborganna) August 22, 2022

Per l’attore non si tratta certo del primo repentino cambio di look, dato che nel 2010 aveva mostrato al mondo dei capelli biondi al posto della consueta chioma castana, amplificando un contrasto con la barba non così marcato come in questo caso ma comunque non indifferente. La scelta di Cage aderisce alla moda, portata avanti da molti vip e all’ultimo grido, di donare ai propri capelli una sfumature di colore unica.

Olay, but WHAT IF instead of voicing the dragon in Highfire, they will let Nicolas Cage play the dragon? He already has a red hair, just add a pair of horns and wings and make his skin a lizard-like. https://t.co/tyGFnC4Ggk pic.twitter.com/NHAs6UqWAO — mars (@imagoodusername) July 10, 2022

Qualcuno, come si può notare in quest’altra foto, ha osservato che Cage con quei capelli dovrebbe interpretare il drago in Highfire piuttosto che doppiarlo. Qualche tempo fa si era parlato proprio di un possibile adattamento di Highfire, thriller dell’autore di Artemis Fowl Eoin Colfer, proprio con Cage protagonista e impegnato a doppiare il drago del titolo, che vive in Louisiana e ha una passione particolare per la vodka.

L’attore, di recente, ha interpretato una versione parodica di se stesso nel film Il talento di Mr. C (The Unbearable Weight of Massive Talent), diretto da Tom Gormican e da lui stesso interpretato accanto a Pedro Pascal.

Che ne pensate del nuovo look di Cage? Ditecelo nei commenti!

Foto: Morganna Bramah, @imagoodusername (Twitter)

Leggi anche: Nicolas Cage spiega perché ha rifiutato Il signore degli anelli e Matrix