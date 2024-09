Nightmare Before Christmas, il regista Henry Selick si sfoga sul film e Tim Burton: «È stato un po’ ingiusto»

Quando si pensa a Nightmare Before Christmas, che pur essendo un film d’ambientazione natalizia è per molti un perfetto titolo a tema Halloween, il nome di Tim Burton è quello che viene scomodato con più frequenza dalla maggior parte delle persone.

I più cinefili ricorderanno però che la regia del film non era firmata dall’autore californiano, che nella giornata di ieri ha incantato il Lucca Comics & Games radunando nella città toscana 8.000 fan, bensì dal collega Henry Selick.

Il regista di Edward mani di forbice e La fabbrica di cioccolato ha inventato la storia, co-prodotto il film e ideato il design dei personaggi, e ora Selick, che era l’effettivo regista del film, dopo molti anni dalla realizzazione del lungometraggio d’animazione, datato 1993, si è finalmente sfogato dicendosi abbastanza stufo del fatto che Burton sia ancora oggi considerato l’autore a tutto tondo del progetto.

«È stato un po’ ingiusto perché non si chiamava “L’incubo di Tim Burton” fino a tre settimane prima dell’uscita del film. E mi sarebbe andato bene, se fosse quello per cui avevo firmato – ha recentemente detto Selick ad AV Club – Ma Tim era a Los Angeles per girare due lungometraggi (Batman – Il ritorno e Ed Wood, ndr) mentre io dirigevo quel film, e voglio dire, Tim è un genio, o certamente lo era nei suoi anni più creativi. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta e lui ha disegnato i personaggi principali. Ma siamo stati di fatto io e il mio team di persone a San Francisco a dare vita a tutto questo».

«Ora, ovviamente, se chiedi a Danny Elfman, beh, quello è il suo film [ride, ndr] – ha continuato Selick estendendo il discorso anche al compositore, uno dei più frequenti e abituali collaboratori di Burton – Quando abbiamo finito il film, è stato così divertente perché si è avvicinato a me e mi ha stretto la mano. “Henry, hai fatto un ottimo lavoro illustrando le mie canzoni!”. Ed era serio, e l’ho adorato! (…)».

Selick ha diretto in seguito i film d’animazione Coraline e la porta magica e il più recente Wendell & Wild, appena uscito su Netflix. «Voglio dire, Coraline è basato su un ottimo libro di Neil Gaiman. Quello non ha fatto male – ha detto Selick allargando il discorso ai suoi lavori successivi – In Wendell & Wild, il mio collaboratore è Jordan Peele, e questo è il motivo per cui siamo stati in grado di crearlo. Quindi mi piace davvero molto collaborare. Ma sono io che guido la squadra per fare il film».

Nightmare Before Christmas è uno dei film d’animazione più memorabili di Walt Disney Pictures, ma inizialmente era uscito sotto l’egida di Touchstone Pictures per i timori della Casa di Topolino verso il contenuto ritenuto probabilmente troppo dark per gli standard dello studio. A dispetto delle sue parole un po’ risentite, Selick non è comunque amareggiato per il successo di Burton e i due, a sentire il regista, sono rimasti buoni amici, anche se molte persone continuano erroneamente a confonderlo per un film burtoniano tout court non citando quasi mai il lavoro di Selick.

Che ne pensate delle parole del regista? Ditecelo nei commenti!

Foto: Stephane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images; MovieStillsDB; Paras Griffin/Getty Images

Fonte: AV Club (via Variety)

Leggi anche: Tim Burton, l’outsider del cinema si prende il Lucca Comics 2022: «Ero come Mercoledì Addams»