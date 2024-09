Non aprite quella porta: Leatherface è pronto ad un nuovo massacro nel trailer del film Netflix

Netflix ha appena diffuso il trailer ufficiale di Non aprite quella porta, il nuovo capitolo della celebre saga cult che ha impresso nell’immaginario del cinema slasher l’inquietante volto – o meglio, i volti – di Leatherface, il brutale serial killer armato di motosega che prende il suo nome dalla macabra abitudine di indossare letteralmente le facce delle proprie vittime scuoiate.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

A portarlo per la prima volta sul grande schermo, nel 1974, è stato il grande Tobe Hooper, che ha poi diretto anche il sequel Non aprite quella porta – Parte 2, nel 1986. I successivi capitoli del franchise sono stati invece realizzati da altri autori, per un totale di otto lungometraggi, ad inclusione di prequel e remake.

Ora l’assassino torna sul piccolo schermo con questo nuovo film, che si configura come un sequel diretto di Non aprite quella porta del 1974, saltando dunque le vicende raccontate nei successivi capitoli. Dopo essere rimasto nascosto per quasi mezzo secolo, Faccia di cuoio (nome dato in Italia al serial killer) torna a terrorizzare, colpendo alcuni giovani amici idealisti che accidentalmente interferiscono con il suo mondo occulto in una remota cittadina del Texas.

Qui la sinossi ufficiale:

Melody e la giovane sorella Lila raggiungono con gli amici Dante e Ruth il paese sperduto di Harlow, nel Texas, per dar vita a una nuova e visionaria iniziativa imprenditoriale. Ma il loro sogno si trasforma in un incubo quando senza volerlo disturbano Faccia di cuoio, il serial killer squilibrato che con la sua eredità di sangue continua a tormentare gli abitanti della zona. Tra questi c’è Sally Hardesty, l’unica sopravvissuta al tristemente famoso massacro del 1973 che è determinata a ottenere vendetta.

Diretto da David Blue Garcia, il film vede nel cast Alice Krige, Elsie Fisher, Nell Hudson, Sarah Yarkin, Mark Burnham, Moe Dunford, William Hope, Jacob Latimore, Olwen Fouéré, Sam Douglas e Jolyon Coy.

Non aprite quella porta arriverà su Netflix a partire dal 18 febbraio.