Parlando ai microfoni di Total Film, Kit Harington ha rivelato di essere stato contattato per interpretare il ruolo di un supereroe Marvel prima di Eternals, il cinecomic di Chloé Zhao nel quale ha recitato facendo così il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, ma di aver declinato l’offerta perché troppo coinvolto nella lavorazione di Game of Thrones.

«Non parlerò di cosa fosse, ma sì, c’era un altro film che ho rifiutato un po’ di tempo fa – ha detto Harington chiarendo la sua posizione – È successo perché non mi sembrava la cosa giusta al momento giusto. E ritengo di aver fatto bene a rifiutare. La mia testa era completamente immersa nel mondo di Jon Snow a quel tempo».

Nel film sugli Eterni Harington ha interpretato uno dei pochi personaggi umani, Dane Whitman, noto nei fumetti come il Cavaliere Nero. «Quel ruolo l’ho rifiutato, ma questo mi sembrava giusto – ha aggiunto – Mi piaceva che il personaggio che mi stavano offrendo non fosse per forza di cose uno degli Eterni. Era umano. Mi piaceva molto. Sentivo che potevo lavorarci, con tutti questi suoi difetti umani. Quindi è stato il personaggio che mi ha attirato, oltre al fatto che si tratta del Marvel Cinematic Universe, ed è così emozionante».

Il film vanta un ricchissimo cast che comprende grandi star come Richard Madden, che interpreta l’onnipotente Ikaris; Gemma Chan, nei panni di Sersi, amante dell’umanità; Kumail Nanjiani, che presta il volto a Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lauren Ridloff, nelle vesti della velocissima Makkari; Brian Tyree Henry, che sarà l’intelligente inventore Phastos; Salma Hayek, che interpreta la leader saggia e spirituale Ajak; Lia McHugh, nei panni di Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza; Don Lee, che presta il volto al potente Gilgamesh; Barry Keoghan, che interpreta il solitario Druig; e Angelina Jolie, che veste i panni dell’impetuosa guerriera Thena.

A proposito delle scene action, fulcro dei cinecomic Marvel, la regista ha rivelato nei mesi scorsi di essersi ispirata alle sequenze del film The Revenant di Iñárritu: «The Revenant è un film che amo tantissimo. E lo abbiamo visto tante di quelle volte ad ogni meeting, parlando delle nostre scene d’azione. Perché la maggior parte di quelle sequenze è girata sul posto. Adoro quanto sia coinvolgente e il modo in cui ti fa sentire. È sicuramente un film a cui aspiriamo. E la Marvel ha davvero, davvero supportato quell’idea aiutandoci a realizzarla».

Gli Eterni nei fumetti Marvel, lo ricordiamo, sono esseri sovrumani e pressoché immortali creati dai Celestiali manipolando il DNA umano. Per avere un’idea della loro potenza, vi basti sapere che anche lo stesso Thanos, villain di Avengers: Infinity War ed Endgame, era un Eterno. A crearli fu Jack Kirby in The Eternals n°1 del luglio 1976).

Il cinecomic racconterà l’epica storia, che abbraccia migliaia di anni, e mostrerà un gruppo di eroi immortali costretti a uscire dall’ombra per unirsi contro il più antico nemico dell’umanità, i Devianti.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, il film è diretto da Chloé Zhao, regista che si è aggiudicata il premio Oscar all’ultima edizione degli Academy Awards con il suo Nomadland.

Eternals arriverà nelle sale dal 3 novembre 2021.

