«Non salviamo vite»: una star di Morbius se ne frega del flop del film

Il cinecomic della Sony Morbius si è rivelato uno dei più grandi flop del 2022. Il film, con protagonista Jared Leto, sperava in qualche modo di approfittare degli incassi stellari e da record di Spider-Man: No Way Home muovendosi in scia dopo i tanti rinvii dovuti alla pandemia, ma alla fine l’esito al box office non è stato affatto quello sperato. Morbius ha infatti incassato soltanto 73 milioni di dollari negli Stati Uniti ed è arrivato ben al di sotto della soglia dei 200 milioni di dollari worldwide, fermandosi a un incasso di soli 163 milioni in tutto il mondo (una cifra tutt’altro che esaltante per il mercato che i cinefumetti sono in grado oggi di drenare).

L’attore Matt Smith, che ha recitato in Morbius nel ruolo del malvagio Lucien/Milo e che vedremo prossimamente anche in House of the Dragon, non si è però scomposto più di tanto per il fallimento commerciale del film, accolto malamente anche da molta critica. «Sì, è stato gettato sotto l’autobus – ha detto Smith in una recente intervista a Rolling Stone UK, ricorrendo a un espressione idiomatica inglese che fa riferimento al sacrificare qualcuno per tornaconto personale o per salvarsi – Ma devi solo rotolare con esso. Cos’altro hai intenzione di fare? È un film, in fin dei conti non stiamo salvando vite. Per qualche ragione, non ha funzionato del tutto e… è quello che è».

Rimane al momento improbabile, alla luce del risultato del primo film, che la Sony annunci un sequel, sebbene la scena post-credits alludesse a un ritorno di Jared Leto nel ruolo. Per il momento non è stato comunicato alcunché a riguardo, ma ovviamente vi terremo aggiornati.

La sinossi ufficiale di Morbius recitava:

Infettato da una rara e pericolosa malattia del sangue ma determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.

