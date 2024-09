«Oggi non lo interpreterei»: Benedict Cumberbatch rinnega il suo ruolo più controverso

In Zoolander 2, sequel della scatenata commedia cult sul mondo della moda interpretata e diretta da Ben Stiller, Benedict Cumberbatch appariva nei panni di Tutto (All, in originale), modello che dibatteva del proprio genere col protagonista interpretato dallo stesso Stiller.

Il personaggio all’epoca dell’uscita del film, nel 2016, fu molto criticato, in particolare da Sarah Rose, attivista del movimento LGBT, che lanciò una petizione per boicottare il lungometraggio raccogliendo oltre 25.000 firme. A suo avviso quel personaggio era «chiaramente una presa in giro cartoonesca e sopra le righe degli individui androgini/trans/non-binary».

Ai microfoni del talk di Variety Actors of Actors, dov’era in compagnia di Penélope Cruz, che aveva recitato anch’ella in Zoolander 2, l’interprete dello Stregone Supremo Doctor Strange nel Marvel Cinematic Universe ha rinnegato quel ruolo dicendo: «Se ne discusse molto e adesso il motivo è comprensibile. Penso che in quest’epoca il mio ruolo non sarebbe mai stato interpretato da un attore che non fosse trans. Ricordo però che all’epoca non la pensavo necessariamente così e c’era l’idea di avere due dinosauri, due cliché eteronormativi non in grado di comprendere questo nuovo mondo diverso. Ma ci si è un po’ ritorto contro».

«In compenso è stato bello conoscerti in quel breve momento e lavorare con Ben Stiller e Owen Wilson», ha concluso Cumberbatch rivolgendosi alla collega Cruz, che gli ha replicato dicendo di aver comunque molto apprezzato il suo lavoro. Il film con Ben Stiller e Owen Wilson, lo ricordiamo, si rivelò un discreto flop al botteghino, con un incasso che non superò i 28 milioni di dollari.

La sinossi ufficiale del film recitava: Ambientato dieci anni dopo Zoolander, il film torna a raccontare la vita di Derek Zoolander (Ben Stiller). È stato il modello più famoso al mondo. Le sue espressioni hanno cambiato radicalmente il mondo della moda ma ora Derek deve tornare nel mondo dell’alta moda per salvare le popstar del mondo.