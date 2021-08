Vai a trascorrere un tranquillo weekend sulle rive di un lago e ti trovi davanti Orlando Bloom completamente nudo.

No, non è l’inizio di una fanfiction V. M. 18 su Legolas, ma la cronaca del 15 agosto di chi ha casualmente scelto la stessa location dell’attore per godersi le vacanze. Uno spettacolo che, successivamente, è arrivato anche agli occhi di tutti i suoi follower di Instagram.

Sta infatti facendo il giro del web una serie di scatti e video postati dall’interprete de Il Signore degli Anelli, in cui lo vediamo fare il bagno e in seguito posare completamente nudo fuori dall’acqua per una foto. L’immagine lo ritrae di spalle ed è stata censurata dallo stesso Orlando Bloom con l’emoji di una pesca, così da evitarne la rimozione da Instagram per via del suo contenuto troppo esplicito.

Nemmeno a dirlo, il post ha conquistato i suoi follower, tanto da aver superato i 400.000 like in poche ore. Numerosi anche i commenti di fan e altre star del cinema, da Josh Brolin a Roma Downey, tra chi ha fatto i complimenti all’attore per la forma fisica, chi ha trattenuto a stento apprezzamenti “piccanti” e chi ha scherzato sulle possibili reazioni delle famigliole tranquille che si sono inaspettatamente ritrovate davanti un Orlando Bloom senza slip.

ECCO LE IMMAGINI

Fun fact: sulla pesca-censura è stata ovviamente taggata la compagna Katy Perry, che avrà senz’altro apprezzato il pensiero. Tra l’altro, rimanendo in tema di situazioni hot, proprio lo scorso marzo l’attore aveva fatto parlare di sé per un’intervista in cui ha svelato alcuni dettagli sull’intimità con la popstar, lamentandosi di un particolare della loro vita sessuale che, a quanto pare, non lo soddisfa del tutto. Trovate QUI le sue dichiarazioni complete.

Noto soprattutto per le trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, dove prestava il volto a Legolas, ricordiamo che Orlando Bloom è noto anche per la saga Pirati dei Caraibi e per aver interpretato Paride nel film Troy. Sul piccolo schermo lo abbiamo visto di recente nella serie fantasy Carnival Row, di cui è protagonista al fianco di Cara Delevingne. Rinnovato per una seconda stagione, lo show vedrà l’attore riprendere i panni del suo personaggio Rycroft Philostrate.

Foto: Getty (Phillip Faraone)