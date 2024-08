Park Chan-Week: al cinema la rassegna dedicata ai film di Park Chan-wook in attesa di Decision to Leave. Tutti i dettagli

I film di Park Chan-wook, l’acclamato regista sudcoreano, sono i protagonisti di una rassegna dedicata, in attesa dell’uscita di Decision to Leave, ultima opera del regista in arrivo sul grande schermo il 2 febbraio.

L’iniziativa promossa da LuckyRed, intitolata per l’occasione Park Chan-week, si prefigge di ripercorrere le tappe più importanti della cinematografia del filmmaker asiatico, riproponendo sullo schermo la celebre ‘Trilogia della Vendetta’: film di culto come Mr. Vendetta, Oldboy e Lady Vendetta, e gli altri grandi successi del regista tra cui Stoker e Mademoiselle.

La rassegna inizierà il 23 gennaio e toccherà le maggiori città della penisola, tra cui Roma, Milano, Bologna, Firenze, Torino, Genova e Napoli, per poi concludersi con un’esclusiva proiezione in anteprima di Decision to Leave, già premiato per la Miglior Regia all’ultimo Festival di Cannes.

Tra le sale che parteciperanno all’iniziativa vi sono il cinema Greenwich di Roma, l’Anteo di Milano, il Flora di Firenze, Nazionale di Torino, al Circuito City di Genova, al Modernissimo di Napoli e al Cinema Lumière di Bologna. Nella sala genovese Circuito City la rassegna avrà inizio martedì 24 gennaio, all’Anteo di Milano lunedì 30 gennaio e infine al Lumière di Bologna il 5 febbraio.

In occasione della serata di chiusura dedicata a Decision to Leave verranno distribuiti gadget esclusivi ispirati al film. Potete trovare tutte le informazioni e gli orari sul sito www.luckyred.it. A seguire qui sotto potete invece scoprire i titoli che faranno parte della rassegna:

MR. VENDETTA (2002) – Primo capitolo della celebre “Trilogia”, pone le basi di una sorta di fisiologia della vendetta stessa. Film sensazionale, Park Chan-wook non ha mai nascosto di considerare l’atto vendicativo sotto due diversi aspetti. Da una parte, l’idea della vendetta come qualcosa di perversamente catartico. Dall’altro lato, il suo compiersi, che il regista delinea sempre come qualcosa di puramente irrazionale e incontrollabile.

OLDBOY (2003) – Presentato al Festival di Cannes e premiato con il Gran Premio della Giuria, ha conquistato da subito la critica ed è considerato oggi una punta di diamante del cinema coreano, vero film di culto nel panorama asiatico. Un film originale, teso, dal forte impatto visivo e ricco di colpi di scena, che ha conquistato gli spettatori di tutto il mondo con la sua potenza immediata e visionaria.

THIRST (2009) – Secondo film del regista presentato a Cannes, vincitore del Premio della Giuria. Film molto amato dal regista, che non ha mai fatto mistero di considerarlo uno dei suoi migliori. La realizzazione del progetto è stata molto lunga, fino a raggiungere la compiutezza del risultato finale: uno dei capolavori di Park Chan-wook.

LADY VENDETTA (2005) – Il terzo, sconvolgente, film della ‘Trilogia”. Se in Mr. Vendetta Park Chan-wook raccontava un inconsapevole viaggio verso l’autodistruzione dei protagonisti, e se in Oldboy la violenza era parte integrante ed essenziale della storia, in Lady Vendetta, la protagonista, più che inseguire il proprio impulso a vendicarsi, cerca una via che le possa garantire la salvezza.

I’M A CYBORG, BUT THAT’S OKAY (2006) – Vincitore del premio Alfred Bauer come opera più innovativa al Festival di Berlino, Park Chan-wook racconta allo spettatore una fiaba coloratissima e meravigliosa. Nelle immagini, nei dialoghi e nelle musiche di rara bellezza riesce nell’impresa di trasmettere delicatezza anche quando la narrazione mette davanti a delle scene degne della peggiore violenza.

STOKER (2013) – Primo lungometraggio di Park Chan-wook in inglese, con Nicole Kidman, Mia Wasikowska e Matthew Goode, consolida sempre di più l’autore riconosciuto a livello internazionale. Opera sensuale e enigmatica, carica di echi hitchcockiani.

MADEMOISELLE (2016) – Terza volta del regista in concorso a Cannes. Un nuovo seducente thriller ispirato al romanzo “Ladra” della scrittrice britannica Sarah Waters. Primo film d’epoca del regista che ricolloca la vicenda nella Corea coloniale e nel Giappone degli anni ’30.

DECISION TO LEAVE (ANTEPRIMA SPECIALE) – Premiato al Festival di Cannes per la Migliore regia, Decision to Leave è il nuovo film di Park Chan-wook, che dopo la Trilogia della vendetta sceglie la strada di un raffinato thriller sentimentale. Mentre indaga sulla morte di un uomo precipitato misteriosamente dalla montagna, il detective Hae Jun incontra la sfuggente Seo-rae, giovane vedova della vittima, che non sembra essere sconvolta per la scomparsa del marito e che, proprio per questo, diventa subito la principale sospettata dell’omicidio. Colpevole o innocente? Malinconica e misteriosa, la donna riesce a destare l’interesse del detective e accendere in lui una passione dirompente, che lo porterà a mettere in pericolo la sua professione.

A seguire qui sotto potete vedere il nuovo trailer italiano di Decision to Leave. Vi ricordiamo intanto che potete trovare tutte le informazioni sulla rassegna sul sito www.luckyred.it.

Foto: LuckyRed