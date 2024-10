Peter Five Eight: ecco il trailer ufficiale del nuovo film con Kevin Spacey

La casa di produzione VMI Worldwide ha diffuso in queste ore il primo trailer di Peter Five Eight, il film che segna il ritorno di Kevin Spacey con un ruolo da protagonista sul grande schermo. Non sono disponibili, al momento, informazioni sulla data di arrivo in sala, poiché in questi giorni è al Marché del Festival del cinema di Cannes proprio per la vendita dei diritti di distribuzione internazionali.

La trama è incentrata sulla storia dell’agente immobiliare Sam (Jet Jandreau), che ha seri problemi di dipendenza dall’alcol e un ingombrante e oscuro segreto. Per quanto riguarda Peter, interpretato proprio dalla star su citata, avrà il ruolo di un misterioso straniero che arriva improvvisamente in città per volere del suo boss, Mister Lock.

Il trailer di Peter Five Eight

Cast: