Pinocchio: ecco a voi il primo trailer ufficiale del nuovo film di Guillermo del Toro!

Netflix ha finalmente svelato il primo trailer ufficiale di Pinocchio, nuovo film in stop-motion realizzato dal visionario Guillermo del Toro, il vincitore del premio Oscar per La forma dell’acqua e autore di opere come Il labirinto del fauno, Pacific Rim e il più recente La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

LO TROVATE IN CALCE ALLA NOTIZIA

Il regista reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Il lungometraggio è pensato come uno stravagante musical, che del Toro ha diretto insieme a Mark Gustafson, incentrato sulle spericolate e indisciplinate disavventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Il film presenta un cast vocale stellare che vede Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto e l’esordiente Gregory Mann, che presta la voce a Pinocchio. Nel cast figurano anche Finn Wolfhard, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman insieme agli attori premio Oscar Christoph Waltz, Tilda Swinton e Cate Blanchett.

Qui la breve sinossi:

Il regista premio Oscar® Guillermo del Toro trasforma il racconto classico di Pinocchio in un’avventura musicale in stop motion. Segui le disavventure di Pinocchio mentre cerca di diventare un bambino in carne e ossa.

Oltre a firmare la regia, Guillermo del Toro ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Patrick McHale e figura nelle vesti di produttore al fianco di Lisa Henson per la Jim Henson Company, Corey Campodonico per Shadow Machine, Alex Bulkley e Gary Ungar. Il produttore esecutivo è Jason Lust.

Pinocchio sarà disponibile in streaming su Netflix nel dicembre 2022. Nell’attesa, godetevi il primo, magico trailer!