Pinocchio, magia e stupore nel nuovo trailer del classico rivisitato da Guillermo Del Toro [FOTO]

A soli due mesi dall’uscita del Pinocchio di Robert Zemeckis, un altro grande regista è pronto a riportarci dentro una delle favole senza tempo più famose al mondo: Guillermo Del Toro, premio Oscar per La Forma dell’Acqua, vuole stupirci con una nuova versione della storia di Carlo Collodi.

Nel nuovo trailer ripercorriamo il grande classico incentrato su un burattino di legno che prende magicamente vita e si lega a Mastro Geppetto, per poi vivere intense avventure che lo formano nel carattere fino a trasformarlo in un bambino vero. Nel film di Zemeckis si è deciso di cambiare il finale del racconto, mentre quello di Del Toro è chiaro che avrà un approccio visivo molto diverso rispetto al solito.

TROVATE IL TRAILER IN CALCE ALL’ARTICOLO

Pensato come uno stravagante musical in stop-motion, questo Pinocchio sarà ambientato in epoca fascista. Ron Pearlman, che interpreta Mangiafuoco, lo ha descritto così in un’intervista: «Il Pinocchio di Guillermo è ambientato nell’Italia di Mussolini, che è uno sfondo fascista. Il punto del film è che Pinocchio è il soldato perfetto perché non è umano, non mette mai in discussione gli ordini. Non ha paure. È invulnerabile. È tutto ciò che un soldato perfetto deve essere».

Nel cast vocale troveremo: Ewan McGregor nei panni del Grillo Parlante, David Bradley in quelli di Geppetto e l’esordiente Gregory Mann presterà la voce a Pinocchio. Con loro anche Finn Wolfhard, John Turturro, Tim Blake Nelson e Burn Gorman insieme agli attori premio Oscar Christoph Waltz, Tilda Swinton e Cate Blanchett.

Diretto da Guillermo Del Toro e Mark Gustafson, uscirà in alcune sale selezionate dal 4 dicembre 2022, per poi approdare sulla piattaforma Netflix a partire dal 9 dicembre. Siete pronti a ritrovare il Grillo Parlante e gli altri protagonisti della storia?

Foto: Netflix