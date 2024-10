Pizza & Streaming: da Finch a The Harder They Fall, le novità della settimana da abbinare ad una fetta di pizza

Con l’ultima domenica del mese arriva anche l’ultimo appuntamento con Pizza & Streaming, la rubrica che per tre settimane ha accompagnato i lettori di Best Movie consigliando, di volta in volta, le uscite più interessanti sulle principali piattaforme streaming. Una carrellata di proposte, tra film e serie tv, da accompagnare al piacere di una fetta di pizza Regina, la linea di prodotti del marchio Cameo dedicata a chi vuole godersi in pochi minuti il sapore della pizza fatta in casa, con una varietà di gusti e formati, pensati per ogni palato, che potete trovare a QUESTO LINK.

E visto che anche per i prossimi sette giorni le uscite in streaming saranno davvero tante, qui di seguito vi elenchiamo i titoli più interessanti che potrete godervi durante le vostre cene davanti al piccolo schermo.

Per gli abbonati ad Apple TV+, il 5 novembre arriva Finch, film con protagonista Tom Hanks e dedicato agli amanti della distopia, dell’avventura e delle storie all’insegna delle grandi amicizie. Al centro della vicenda troviamo un ingegnere di robotica sopravvissuto a un cataclisma solare che ha trasformato la Terra in una landa desolata. Tra i pochi superstiti sul pianeta, Finch vive in un bunker sotterraneo insieme ad un unico, fidato amico, il suo cane Goodyear. Preoccupato per il futuro che lo aspetta dopo la sua morte, l’uomo costruisce un robot a cui insegnerà a vegliare sul suo compagno a quattro zampe quando lui non sarà più in grado di farlo. Insieme, i tre si imbarcheranno in un pericoloso viaggio lastricato di sfide, ma anche di umorismo, poiché è difficile per Finch spingere Jeff e Goodyear ad andare d’accordo, almeno quanto lo è per lui gestire i pericoli di questo nuovo mondo.

Se alla fantascienza preferite il western, allora il 3 novembre su Netflix trovate il titolo che fa per voi. Diretto da Jeymes Samuel ed interpretato da nomi come Jonathan Majors, Idris Elba, Zazie Beetz, LaKeith Stanfield e Regina King, The Harder They Fall segue la vicenda del fuorilegge Nat Love, il quale riunisce la sua gang di criminali dopo aver saputo che Rufus Buck, il suo acerrimo nemico, sta per essere rilasciato di prigione. La squadra si mette quindi sulle sue tracce per scovarlo e vendicarsi dei torti subiti in passato, ma non sarà semplice per nessuno, visto che Nat Love, Rufus Buck e gli altri protagonisti della vicenda hanno un importante tratto in comune: nessuno di loro è in grado di accettare la sconfitta.

Per gli abbonati ad Amazon Prime Video il 5 novembre arriva invece sulla piattaforma un dramma biografico, The Electrical Life of Louis Wain, che vede Benedict Cumberbatch vestire i panni dell’eccentrico artista britannico le cui immagini giocose, a volte persino psichedeliche, hanno contribuito a trasformare per sempre la percezione dei gatti da parte del pubblico. Il film segue Louis Wain dalla fine del XIX secolo agli anni ’30, mentre cerca di svelare i misteri “elettrici” del mondo e di comprendere meglio la propria vita e il profondo amore che ha condiviso con sua moglie Emily Richardson, interpretata da Claire Foy. Fanno parte del cast anche Andrea Riseborough, Taika Waititi e Sophia Di Martino, attrice recentemente entrata a far parte dell’Universo Marvel nei panni di Sylvie/Loki.

Rimaniamo su Amazon Prime Video per una novità in arrivo sul versante serial e dedicata ad uno dei più grandi attori e registi della commedia italiana. Il 5 novembre arriva infatti Vita da Carlo, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere su Carlo Verdone e non avete mai osato chiedere. Composto da 10 episodi, è il primo show della carriera di Verdone e lo vede protagonista di una storia che – come la sua vita – ha il sapore del paradosso. Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti in una nuova avventura tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

Chiudiamo le uscite della settimana con un thriller in arrivo il 1 novembre su NOW, la piattaforma streaming di Sky. Diretto da Vincenzo Alfieri e interpretato da Edoardo Pesce e Massimo Popolizio, Ai confini del male si apre con la misteriosa scomparsa di due ragazzi dopo un rave in un bosco, attribuita ad un ‘mostro’ che aveva già colpito in passato. Ad indagare sul caso vengono chiamati i carabinieri Meda, un uomo sconfitto dalla vita, e Rio, il capitano inflessibile e rigoroso. Ma questa volta il mostro potrebbe aver rapito la persona sbagliata.

Buona visione e come sempre… buona pizza!