Prossime uscite Star Wars: tutte le novità su Disney+ e al cinema

Star Wars è senza ombra di dubbio una delle saghe cinematografiche più amate in assoluto.

Da diversi decenni ormai, più generazioni si sono appassionate alla storia che vede come protagonisti i personaggi di Anakin Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi e Luke Skywalker.

Nel corso degli ultimi anni, la Disney e la Lucasfilm hanno ideato nuovi spin-off e mini serie ispirate proprio alla nota trilogia. Proprio di recente infatti, abbiamo visto The Mandalorian e Obi-Wan Kenobi, due serie ambientate in epoche passate e che ci fanno scoprire maggiori dettagli e retroscena su alcune vicende.

Visto il successo riscontrato, nei prossimi mesi sono previste nuove uscite, sia sulla piattaforma Disney +, che sul grande schermo. Ecco qualche piccola anticipazione:

Star Wars prossime uscite:

In base a quanto riportato da varie fonti, il mondo di Guerre Stellari prevede diverse novità, davvero super interessanti.

Come ad esempio Andor, che quasi certamente sarà la prossima serie su Star Wars in onda su Disney + dopo Obi-Wan Kenobi, uscito due mesi fa. Non ci sono ancora date certe riguardo la sua distribuzione, anche se si vocifera che molto probabilmente sarà disponibile già dalla fine della stagione estiva. Ma a questo punto ci si chiede: di che cosa parlerà questa serie?

In teoria, dovrebbe essere una specie di prequel di Rogue One (uscito nel 2016). Il titolo risulta essere un palese riferimento al personaggio di Cassian Andor, nonché uno dei protagonisti del film. A interpretarlo, sarà sempre l’attore Diego Luna. Al momento però, non ci sono conferme riguardo gli altri componenti del cast, come ad esempio Felicity Jones, la quale vestiva i panni di Jin Erso.

Tuttavia, il ritorno più atteso è senza ombra di dubbio quello del Mandaloriano. Infatti, verso la fine di questo 2022 (o comunque agli inizi del 2023), uscirà la terza stagione di The Mandalorian, che vede nuovamente come protagonista Pedro Pascal, il quale interpreta Din Djarin.

Sono già previste ulteriori novità per quanto riguarda la primavera del 2023. Come ad esempio Ahsoka, che sarà per l’appunto incentrata sul personaggio di Ahsoka Tano e che abbiamo potuto vedere in Star Wars: The Clone Wars, riscontrando numerosi consensi positivi da parte del pubblico.

Ahsoka, l’abbiamo tra l’altro vista nella seconda stagione de The Mandalorian, interpretata dall’attrice Rosario Dawson. E’ altamente probabile che sarà nuovamente lei a vestire i suoi panni. Uscirà pertanto, non molto dopo dalla terza stagione del Mandaloriano.

Infine, si prevede la serie The Acolyte. Essa sarà ambientata più o meno cento anni antecedenti al primo episodio di Star Wars, vale a dire La Minaccia Fantasma, durante il termine dell’era dell’Alta Repubblica. E come potete ben immaginare, narrerà la genesi dei Sith e del Lato Oscuro della Forza. Non si sa con esattezza quando ci sarà la sua distribuzione, ma sicuramente se ne parla dopo Ahsoka.

Star Wars nuova trilogia

In molti si chiedono se nel futuro di Guerre Stellari possa esserci una nuova trilogia.

Le intenzioni c’erano fino a poco tempo fa, specialmente da parte di Rian Johnson, nonché direttore di Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Ma le cose non sono andate come previste, per via di alcuni suoi impegni che lo hanno portato alla gestione di altre pellicole cinematografiche.

Nel frattempo però, Kathleen Kennedy (ovvero la presidentessa di Lucasfilm), ha ipotizzato nuovi scenari. Ad esempio, crede che si potrebbe abbandonare del tutto l’idea di progettare nuove trilogie. Anzi, sarebbe ancor più accattivante produrre dei film del tutto indipendenti e si focalizzano sui punti di vista di ogni regista. A tal proposito, ci sono già delle voci di corridoio su Taika Waititi (che di recente ha prodotto Thor: Love and Thunder, e Patty Jenkins, la regista di Rogue Squadron, ovvero la trilogia di Wonder Woman.

Star Wars trama completa

Quando si parla di saghe cinematografiche più popolari degli ultimi tempi, è impossibile non pensare a Star Wars.

Nell’ultimo periodo, ci sono sempre nuovi spin off dedicati alla nota trilogia.

Ma nonostante il grande successo riscontrato a livello mondiale, c’è sempre qualcuno che non si è ancora approcciato a questo mondo o che comunque ricorda ben poco dei primi film (specialmente quelli risalenti agli anni ’70 e ’80). E proprio per tale motivo, a seguire vi offriamo un breve riepilogo della trama (procedendo in ordine di episodi). Buona lettura!

Star Wars – La minaccia fantasma

Nel primo film del prequel Star Wars – La minaccia fantasma, si vede il maestro Jedi Qui-Gon Jinn insieme al suo padawan Obi-Wan Kenobi, i quali giungono su un pianeta di nome Naboo, con lo scopo di risolvere in maniera pacifica, una diatriba che si sta verificando tra la Repubblica Galattica e la Federazione dei Mercati.

Quest’ultima, è al servizio del Signore Oscuro Sith Darth Sidious. Purtroppo, la missione dei due fallisce: non molto dopo, Qui-Gon Jinn e Obi-Wan Kenobi incontrano un gungan che si chiama Jar Jar Binks. Così, decidono di prestare aiuto alla regina di Naboo, ovvero Padmé Amidala, in modo tale da consentirle di abbandonare il pianeta e denunciare tutto ciò che si sta verificando presso il Senato della Repubblica Galattica.

Ma le cose non sembrano andare per il verso giusto. Infatti, per via di un problema all’iperpropulsore, essi si ritrovano costretti a recarsi su Tatooine (un altro pianeta). Qui avverrà l’incontro con il bambino Anakin Skywalker, il quale svolge la mansione di schiavo.

Sin dal primo incontro, il Jedi si accorge che sarà proprio Anakin il prescelto, ovvero quella persona che sarà in grado di ristabilire gli equilibri nella Forza. Attraverso la vincita di una gara, Anakin riesce ad ottenere la sua libertà e a lasciare il pianeta, insieme a Qui-Gon, Obi Wan Kenobi, Jar Jar Binks e Padmé.

Successivamente, si recano su Coruscant, ovvero il pianeta capitale della Repubblica. Qui, Amidala non ha l’aiuto che tanto sperava da parte del Senato Galattico contro la rivolta che si sta verificando a Naboo. Allo stesso tempo, i senatori mettono in forte dubbio il fatto che Anakin sappia sottostare a tutti questi addestramenti, in quanto appare un po’ insicuro e di conseguenza, abbastanza suscettibile alle influenze negative della Forza.

Padmé fa ritorno a Naboo con il jedi, mentre Qui-Gon muore durante un combattimento (di spade laser) con Darth Maul. E in punto di morte, Obi-Wan Kenobi fa una promessa al suo maestro: quella di prendersi cura di Anakin e di addestrarlo, così da renderlo un forte Jedi.

Star Wars – L’attacco dei cloni

Il secondo episodio, intitolato Star Wars- L’attacco dei cloni, è ambientato un decennio dopo.

Qui si vede di nuovo la Repubblica Galattica in una situazione difficile. Infatti, Darth Sidious e il Jedi (rinnegato) Dooku fondano una Confederazione dei Sistemi Indipendenti, sarebbe a dire un’alleanza fra pianeti che ha intenzione di scindersi completamente dalla Repubblica.

In contemporanea, c’è il giovane Anakin che riceve il titolo di guardia da parte di Padmé. Lei ha il ruolo di senatrice ed è tenuta sempre sotto torchio, anche se risulta sempre ben protetta da Kenobi, il quale cerca di allontanare chiunque provi a minacciarla.

Nel corso del film, nasce un amore tra la giovane e Anakin. Purtroppo però, secondo il codice Jedi, l’apprendista non dovrebbe assolutamente farsi coinvolgere in una relazione, perché potrebbe interferire notevolmente con la Forza.

Obi-Wan nel frattempo, trova il sicario su Kamino, un pianeta in cui si sta verificando la segreta creazione di un esercito di cloni. Kenobi viene catturato dalla Confederazione, ma per fortuna ben presto giungono i Jedi in suo aiuto.

L’esercito dei cloni viene dichiarato armata della Repubblica. Pertanto, ha inizio la Guerra dei Cloni tra le forze repubblicane e le confederate. A Naboo invece, Anakin e Padmé convolano a nozze in totale segretezza.

Star Wars – La vendetta dei Sith

Nell’episodio III Star Wars – La vendetta dei Sith, accadono degli eventi di grande importanza.

Per prima cosa, dall’ambientazione si può notare che la Guerra dei Cloni è cominciata da ormai tre anni. Il giovane Anakin e Obi-Wan Kenobi si recano verso Palpatine, a sua volta catturato da Dooky e dal comandante dei droidi, ovvero il Generale Grievous.

Intanto, Anakin inizia ad avere una serie di sogni premonitori, che vedono la morte di Padmé. Non molto dopo però, si scopre che Palpatine è in realtà il Signore Oscuro dei Sith, e sta cercando in tutti i modi di attirare il jedi dalla sua parte.

Così, prova a convincerlo che per salvare Padmé, dovrà passare al lato oscuro. Anakin, plagiato da questo suo modo di fare, sceglie di diventare il suo allievo. Successivamente, Palpatine scioglie il Senato e si autoproclama Imperatore dell’Impero Galattico, mettendo ufficialmente fine alla Repubblica.

Nel frattempo, Anakin e l’esercito dei cloni iniziano a sterminare i Jedi. Così, Obi-Wan Kenobi decide di affrontare Anakin sul pianeta Mustafar: è proprio in questo scontro che perderà le gambe ed un braccio ma si salverà, grazie all’aiuto di Sidious. Quest’ultimo ordinerà di operarlo e trasformarlo a tutti gli effetti in Darth Vader.

Il terzo episodio termina con la morte di Padmé, durante il parto di due gemellini. Loro si chiameranno Luke e Leila che saranno però divisi e nascosti, su due pianeti differenti (rispettivamente su Tatooine e Alderann) in modo tale che i Sith non siano in grado di avvertirli e trovarli.

Star Wars – Una nuova speranza

Il quarto episodio (nonché il primo della trilogia anni ’80) si intitola Star Wars – Una nuova speranza.

L’ambientazione risale a quasi venti anni dopo che c’è stata la Fondazione dell’Impero Galattico. Qui si vede come l’imperatore Palpatine abbia ottenuto sempre più forza e come Lord Darth Vader sia stato in grado di sterminare gli ultimi Jedi rimasti in circolo.

Intanto però, c’è stata la creazione della cosiddetta l’Alleanza Ribelle, la quale ha trovato il modo di impossessarsi delle planimetrie della Morte Nera. Quest’ultima sarebbe una stazione spaziale che riesce a distruggere interamente i pianeti, attraverso un tipo di raggio mortale.

Tra i membri dell’Alleanza Ribelle c’è anche la principessa Leila (figlia di Anakin e Padmé), che viene presto catturata da alcuni agenti dell’Impero. La donna però, grazie alla sua intelligenza e caparbietà, trova il modo di trasferire le planimetrie all’interno della memoria del droide R2-D2.

Quest’ultimo, insieme al modello C-3PO, sono stati spediti sul pianeta Tatooine, con lo scopo di trovare Obi-Wan Kenobi.

Lì c’è anche Luke (il fratello di Leila) che presta aiuto ai due droidi nel far trovare Obi-Wan Kenobi, un uomo che ha raggiunto l’anziana età. Obi-Wan, instaurerà un importante rapporto con Luke, inducendolo verso la filosofia Jedi. Successivamente, entrambi reclutano il contrabbandiere Ian Solo, nonché pilota dell’astronave Millennium Falcon, insieme a Chewbecca (suo co-pilota) per riuscire a liberare la Pricipessa Leila. Riescono a portarla in salvo e si recano sul pianeta Yavin. Luke disrugge la Morte Nera.

Star Wars – L’impero colpisce ancora

Il quinto episodio si intitola Star Wars – L’impero colpisce ancora.

E’ ambientato tre anni dopo la distruzione della Morte Nera. Qui le forze ribelli si ritrovano a dover evacuare la loro base sul pianeta Hoth, in modo tale da evitare la persecuzione delle armate imperiali, a loro volta capitanate dall’oscuro Darth Vader.

Intanto, Luke giunge a Dagobah con l’idea di diventare uno Jedi, facendosi guidare dall’ultimo maestro ancora in vita, ovvero Yoda.

Leila e Han Solo invece, vanno sul pianeta Bespin, ma ben presto si ritrovano catturati e messi in prigione dall’oscuro. Luke avverte il pericolo e decide di andare in loro soccorso, scontrandosi con l’oscuro. Durante il duello, Luke perde una mano e Darth Vader gli svela la verità, dicendogli di essere suo padre e che in passato era un Jedi di nome Anakin Skywalker.

Subito dopo, Luke si getta da uno dei ponti del pianeta ma Leila lo salva in maniera tempestiva. La mano di Luke viene ricostruita da dei medici robot, invece Lando e Chewbecca vanno sul posto dove Han Solo si trova prigioniero.

Star Wars – Il ritorno dello Jedi

L’episodio sei si intitola Star Wars – Il ritorno dello Jedi.

Leila è ormai perdutamente innamorata di Han Solo, e chiede a Luke se può aiutarla a salvare l’uomo, il quale sta rinchiuso in prigione a causa di Jabba the Hutt.

I due riescono nell’impresa. Non molto dopo però, quando Luke si reca su Dagobah per portare a termine il suo addestramento, viene a conoscenza del fatto che Yoda sta per morire. Quando si incontrano, il maestro gli conferma il fatto che Darth Vader sia realmente il suo papà e che sarà tenuto a scontrarsi di nuovo per riuscire ad ottenere il ruolo di Jedi. E tramite lo spirito di Obi-Wan Kenobi, Luke viene a conoscenza del fatto che Leila è la sua sorella gemella.

Intanto, Han e Leila scoprono che c’è la creazione di una nuova Morte Nera e guidano dei ribelli sulla Luna di Endor, in modo da poter disattivare il campo di energia che riesce ad alimentare lo scudo spaziale di protezione, appartenente alla stazione orbitante.

Super agguerrito, Luke decide di fronteggiare la Morte Nera e l’imperatore. Egli però viene sconfitto ma Darth Vader sacrifica la propria vita per proteggerlo e muore tra le braccia di suo figlio Luke. A seguito di ciò, avviene la definitiva distruzione della Morte Nera.

Luke si ritrova con Leila e Han e al termine del film, egli sorride agli spiriti di Yoda, Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker, il suo papà.

Star Wars – Il risveglio della forza

L’episodio VII si intitola Star Wars – Il risveglio della Forza.

In termini di ambientazione, sono trascorsi ormai tre decenni da quando hanno distrutto per la seconda volta la Morte Nera. In un primo momento, di Luke non si ha alcuna notizia ma il pilota Poe Dameron, riesce su Jakku ad avere una mappa in cui è presente la posizione di Skywalker.

Non molto dopo però, egli viene catturato ma riesce comunque a tenere nascosta la mappa. Finn, uomo del Primo Ordine, aiuta Poe a fuggire. Tornano su Jakku ma i due si dividono: Finn qui scova BB-8 in compagnia di Rey, una giovane che rivende rottami.

Decidono di salire tutti e tre su un’antica astronave, chiamata Millenium Falcon. Non molto dopo, arrivano Han Solo e Chewbecca e riescono a dare la mappa alla Resistenza.

Successivamente, Rey viene catturata da Kylo Ren, ovvero il figlio di Han Solo e della Principessa Leila. Egli ha deciso di passare al lato Oscuro ed è un grande sostenitore del Primo Ordine. Si verificano poi degli attacchi, ma per fortuna la ragazza viene portata in salvo da Han, Chewbecca e Finn.

Han Solo prova in tutti i modi a convincere suo figlio ad allontanarsi dal lato oscuro ma egli lo uccide. Rey riesce a sconfiggerlo in un duello e insieme a Finn e Chewbecca si mettono in salvo, salendo nuovamente sull’antica astronave. Rey infine, riesce a trovare Luke.

Star Wars – L’ascesa di Skywalker

L’ultimo episodio della famosa saga è Star Wars – L’ascesa di Skywalker.

E’ ambientato un anno dopo gli eventi dell’ultimo film. Qui si vedono gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta che affrontano ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che la Resistenza risulta ridotta drasticamente dal Primo Ordine, nuove alleanze si formano, come ad esempio Finn, Poe e Rey.

In questa pellicola si va ad approfondire il passato dell’eroina Rey, abbandonata dai genitori quando era molto piccola. Ci sarà uno scontro tra Rey e Kylo Ren e soprattutto la morte di un personaggio molto importante e che lascerà di stucco i fan più fedeli…