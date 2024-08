Robert Downey jr. sta aiutando Armie Hammer dopo la sua caduta in disgrazia: ecco come

Le ultime notizie trapelate su Armie Hammer, attore caduto in disgrazia dopo le molte accuse mosse ai suoi danni da parte di molte donne, indicano l’attore come ormai stabilizzatosi alle isole Cayman, dove sarebbe intento a vendere multiproprietà e a lavorare come agente immobiliare.

Hammer, indagato per stupro a Los Angeles, è finito nell’occhio del ciclone per i presunti abusi dei quali lo reputano responsabile moltissime accusatrici e che hanno ottenuto notevole clamore mediatico anche per i contenuti dei messaggi e delle fantasie imposte dall’attore alle donne, a cominciare dal cannibalismo che gli è stato associato. L’attore si starebbe disintossicando da alcol, droghe e sesso e a pagare le spese del suo rehab sarebbe stato Robert Downey Jr., l’interprete di Iron Man nel MCU, che in passato aveva vissuto in prima persona problemi di dipendenze che l’avevano portato ai margini di Hollywood.

L’attore di Chiamami col tuo nome si è registrato in un centro di cura a Orlando, in Florida, di nome Guest House, nel quale è rimasto per dei mesi prima di andare alle Cayman, dove vivono anche l’ex moglie Elizabeth Chambers e i due figli della coppia. Il coinvolgimento di Downey Jr. è stato svelato da un rapporto di Vanity Fair, che cita una fonte vicina a Hammer. Il trattamento pagato da Robert Downey Jr. copriva le cure per la durata di sei mesi, ma a quanto pare la star starebbe aiutando il collega anche economicamente in attesa che arrivino per lui giorni migliori.

La tenuta di 52 acri a Silver Springs, stando a quanto si legge sul suo sito, è abituata ad accogliere clienti molto in vista a livello mediatico, come dirigenti d’azienda, politici e membri del mondo dello spettacolo. Robert Downey Jr. avrebbe fornito ad Hammer anche una sua proprietà per vivere a Malibu.

Hammer, lo ricordiamo, è stato licenziato dalla sua agenzia WME e ha perso tutti i progetti in cui era coinvolto, dalla commedia Shotgun Wedding con Jennifer Lopez, in cui è stato sostituito da Josh Duhamel, alla serie The Offer sulla lavorazione de Il padrino. «Lavora come concierge in un resort e come agente in un’agenzia immobiliare: passa le sue giornate dentro una specie di cubicolo», aveva rivelato nei giorni scorsi a Variety una fonte anonima vicina all’attore, alludendo a un altro lavoro che Hammer starebbe facendo per sbarcare il lunario. L’attore, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbe stato tagliato anche dalla dinastia di famiglia (il bisnosso Armand Hammer era un magnate del petrolio della Occidental Petroleum).

