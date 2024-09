Rocky: Sylvester Stallone spiega perché non verrebbe mai realizzato oggi

La star ha motivo di credere che nel nuovo contesto produttivo non ci sarebbe spazio per film come quello che lo ha reso celebre

Oggi è impossibile per il pubblico parlare di Sylvester Stallone senza associarlo a Rocky, il film che non solo ha lanciato la sua carriera ma ha anche avuto un impatto enorme sul pubblico dagli anni ’70 in poi. Una storia non solo avvincente per gli appassionati di boxe, ma che affronta con una profondità quasi unica temi importantissimi come il bisogno di riscatto.

Eppure la star è assolutamente convinta che oggi un lungometraggio come quello non verrebbe mai realizzato. Lo ha spiegato in una lunga intervista con David Rubenstein, in cui affronta anche con estrema lucidità un’analisi dell’attuale sistema produttivo.

L’intervistatore ha offerto lo spunto al suo ospite chiedendogli quale consiglio darebbe ad un giovane esordiente e se ad oggi non sia preferibile scegliere il mondo dello streaming al posto del cinema.

«Sì, consiglierei principalmente questo. Credo che tu possa realizzare un paio di film indipendenti per farti le ossa ma i giorni in cui in cui potevi affrontare la professione afferrando la vita per la collottola affidandoti al tuo istinto sono finiti – spiega l’attore – Ad esempio Rocky non verrebbe mai stato realizzato oggi, questo non sarebbe mai successo. È finita. Il padrino non sarebbe stato fatto oggi».

Il mondo del cinema è dunque cambiato per sempre? A questa domanda Stallone risponde con estrema onestà: «Non credo che [il cinema ndr] vivrà più l’epoca d’oro che ha avuto. Il pubblico e la fascia demografica sono diversi. Ora guardano i film su iPhone, quindi il cinema non è più un santuario dove ti rechi per vedere le nuove attrazioni» aggiunge inoltre la star, ammettendo che lui stesso al momento si è orientato verso il mercato dello streaming con The King of Tulsa.

«Ti permette di lavorare coi personaggi e di farli respirare con storie di dieci ore quando con un film ti devi limitare a 95, 110 minuti» prosegue Stallone, spiegando i motivi per cui oggi è preferibile rivolgersi a quel sistema produttivo e non più a quello classico.

Fonte: The David Rubenstein show

Foto: United Artists

Leggi anche: Rocky, Sylvester Stallone è quasi morto a causa di Dolph Lundgren: «Stavo per parlare con gli angeli»