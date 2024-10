Saltburn: Rosamund Pike sarà la protagonista del nuovo film di Emerald Fennell dopo Una donna promettente

Sarà Rosamund Pike la protagonista di Saltburn, il secondo film da regista dell’autrice e attrice Emerald Fennell, il cui esordio dietro la cinepresa con Una donna promettente è stato premiato agli Oscar 2021 con la statuetta alla Miglior sceneggiatura originale. Senza contare le numerose altre candidature ottenute dal lungometraggio, nominato nelle categorie Miglior film, Miglior regia, Miglior attrice e Miglior montaggio.

Dopo Carey Mulligan, per il suo nuovo progetto la regista ha dunque scelto il volto della star di Gone Girl, un nome particolarmente apprezzato a Hollywood: candidata a Oscar, BAFTA e altri prestigiosi premi per la sua interpretazione nel film di David Fincher, l’attrice si è anche distinta in titoli come il dramma biografico A Private War e la dark comedy I Care a Lot, per la quale ha vinto anche l’Emmy nel 2021. Di recente è tornata sul piccolo schermo con la serie La ruota del tempo di Amazon Prime Video, dove presta il volto alla protagonista Moiraine Damodred.

Ma tornando alla collaborazione con Emerald Fennell, si tratta di un’accoppiata davvero promettente – per citare la stessa regista -, considerando il talento di entrambe e la grande attesa per il nuovo film dell’autrice, che dopo essersi distinta con Una donna promettente è ora uno dei nomi da tenere d’occhio nei prossimi anni.

Per quanto riguarda Saltburn, si sa ancora pochissimo sul progetto, se non che – come riporta Deadline – dovrebbe raccontare le vicende di una grande famiglia aristocratica inglese. Un mondo che l’autrice conosce da vicino per via delle sue connessioni sia familiari che scolastiche, senza contare l’esperienza sul set di The Crown, dove ha prestato il volto a Camilla Parker Bowles.

Attrice prima che cineasta, nonostante gli impegni in cabina di regia o come sceneggiatrice – ha firmato la seconda stagione di Killing Eve – Emerald Fennell sta continuando parallelamente anche la sua carriera da interprete, che nel 2023 la riporterà sul grande schermo per il film Barbie, lungometraggio di Greta Gerwig con protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling.

Le riprese di Saltburn dovrebbero iniziare entro la fine dell’anno, dunque, rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli sul progetto.

Foto Emerald Fennell: Getty (Dominique Charriau, Andreas Solaro)