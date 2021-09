Dopo avervi mostrato – sulla scia del quinto episodio di What if…? – che aspetto avrebbe avuto Captain America in versione zombie se lo show animato fosse stato concepito in live-action, oggi torniamo sull’argomento per regalarvi uno sguardo alla versione horror di un altro celebre volto del MCU: l’eroina Scarlet Witch.

Il potentissimo personaggio interpretato da Elizabeth Olsen è stato infatti trasformato dall’artista del web elilusionista.cl, che spesso e volentieri pubblica degli interessanti lavori a tema Marvel sulla sua pagina Instagram. E nell’artwork di oggi possiamo ammirare una Wanda Maximoff zombie con tanto di occhi rossi, bava alla bocca e ossa del petto ben in vista, pronta a far fuori i suoi nemici non solo grazie alla magia, che a quanto pare sembra ancora essere in grado di controllare, ma anche… sbranandoli.

ECCO L’IMMAGINE DI SCARLET WITCH (Se non si apre, è necessario fare il log in su Instagram)

L’eroina, ricordiamo, è stata protagonista proprio all’inizio di quest’anno della serie Disney+ WandaVision, dove abbiamo visto Elizabeth Olsen e Paul Bettany riprendere i loro ruoli per un’avventura ambientata subito dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Lo show segue la vita di Wanda e Visione in una cittadina idilliaca chiamata Westview, dove cercano di avere un’esistenza il più tranquilla possibile, lontana dal mondo dei supereroi e, soprattutto, nascondendo i loro poteri. Ma quando iniziano a verificarsi degli eventi sempre più strani ed inquietanti, diventa chiaro che quel posto nasconde qualcosa di oscuro.

Dopo gli eventi di WandaVision, Scarlet Witch tornerà nel MCU come co-protagonista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il primo film a tinte horror dei Marvel Studios che, non a caso, sarà diretto da un maestro del genere, Sam Raimi. Non sappiamo quale sia il ruolo di Wanda in questa nuova avventura, ma secondo diverse voci la vedremo perdere il controllo e diventare, almeno temporaneamente, una vera e propria villain. Stando ad un altro report, inoltre, potrebbe scontrarsi con un noto e potentissimo personaggio degli X-Men. Se ve lo siete perso, trovate QUI il nostro articolo in proposito.