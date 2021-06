La sinossi ufficiale recita: New York – giorni nostri. Tony Masseria (Michele Ragno), Joe Cavallo (Guglielmo Poggi) e Nick Di Maggio (Giuseppe Maggio) sono tre ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d’America, Joe è un cadetto dell’accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. C’è solamente un ostacolo a separarli dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli di tre boss mafiosi, i grandi nomi che si spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare i degni eredi dei loro sporchi affari. I tre padri decidono così di rapire i loro figli per portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi ‘u Appicciaturi (Nino Frassica), il Padrino più temuto, che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss. Sarà un duro percorso per tutti e tre, ma sarà anche un percorso di crescita personale che permetterà a Tony, Nick e Joe di definirsi e capire ciò che sono e ciò che potranno diventare.

Per l’occasione, come anticipato in apertura, vi mostriamo una clip del film in esclusiva: la trovate di seguito e ha per protagonisti i personaggi interpretati da Guglielmo Poggi (Smetto quando voglio, Il tuttofare) e Giuseppe Maggio (Sul più bello).

Il soggetto e la sceneggiatura di School of Mafia recano la firma di Alessandro Pondi, Paolo Logli, Riccardo Irrera e Mauro Graiani, mentre la fotografia è di Vladan Radovic.