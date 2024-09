Scream: ottime notizie per i fan del franchise horror

A seguito del successo del quinto capitolo, attualmente ancora al cinema e intitolato semplicemente Scream, Paramount e Spyglass hanno annunciato che il sesto film del celebre franchise horror entrerà presto in lavorazione.

La saga inaugurata nel 1996 da Wes Craven col celebre film capostipite avrà dunque un nuovo lungometraggio. Alla regia torneranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già registi del nuovo Scream, a partire da una sceneggiatura scritta dal duo James Vanderbilt e Guy Busick. La produzione, come anticipato, dovrebbe prendere il via in estate.

Paramount e Spyglass hanno comunicato: «Siamo estremamente grati ai fan di tutto il mondo che hanno accolto con entusiasmo il nostro film. Non vediamo l’ora che il pubblico possa vedere cosa hanno in serbo Radio Silence, gli sceneggiatori Jamie & Guy e la casa Project X per la nostra famiglia di Woodsboro».

Il cast dell’ultimo capitolo ha visto il ritorno sia di Neve Campbell – che ha ripreso il ruolo di Sidney Prescott – che di Courteney Cox e David Arquette, rispettivamente la giornalista Gale Weathers e dello sceriffo Dewey Riley. Ad accompagnarli nella quinta avventura Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

La sinossi ufficiale recita: Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

Foto: Paramount Pictures, Spyglass Entertainment Group

