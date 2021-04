In attesa del trailer uffiiciale di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, primo cinecomic Marvel Studios con un protagonista asiatico, è diffuso online un leak dei Funko Pop del film. POTETE AMMIRARLI QUI

L’immagine ci fornisce uno sguardo ravvicinato ai personaggi del film come Shang-Chi (Simu Liu), Wenwu/il Mandarino (Tony Leung), Xialing (Meng’er Zhang), Jiang Li (Fala Chen), Katy (Awkwafina), (Florian Munteanu) e Death Dealer, ma si segnala soprattutto la presenza di un drago chiamato “Il grande protettore”: è forse la versione per il cinema di Fin Fang Foom?

Fin Fang Foom è un Makluan, un alieno mutaforme dal mondo di Kakaranthara (noto anche come Maklu IV). Assomiglia a un drago cinese antropomorfo. Foom, e molti altri membri simili della sua razza, hanno lasciato il loro pacifico mondo natale secoli fa con l’intenzione di conquistare altri pianeti. Nei fumetti viene sfruttato dal Mandarino per conquistare la Cina e di solito ha la pelle verde, mentre nei colori di questo Funko è bianco e rosso.

Si può notare anche come nel caso di Wenwu, cioè il Mandarino, i dieci anelli siano agli avambracci e non alle dita.

Per ammirare il cinecomic bisognerà aspettare il prossimo 3 settembre 2021, giorno in cui è fissata la data d’uscita di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings, secondo cinecomic Marvel della Fase 4 e diretto da Destin Daniel Cretton.

Foto: Marvel Studios

Fonte: ComicBookMovie

