Le sale italiane sono pronte a ripartire: la nuova stagione cinematografica si apre all’insegna di un cortometraggio, All Star – Ritorno al cinema, ideato proprio per celebrare un settore duramente colpito dalla pandemia e ora pronto a tornare nel suo pieno splendore e in tutta sicurezza.

La campagna #SoloAlCinema è sostenuta da un corto che invita il pubblico a tornare nei cinema italiani, attrezzati per garantire il pieno rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza, incluso il Green Pass. Realizzato con il contributo del Ministero della Cultura e diretto dall’attore e regista Vincenzo Alfieri, nel video compare un nutrito gruppo di grandi star italiane, tutte riunite dalla voglia di far rivivere la magia del grande schermo.

È così che la giovane coppia protagonista (Claudia Napolitano e Luka Zunic) si ritrova a fare la fila insieme a Edoardo Leo e Greta Scarano, per poi comprare il biglietto del film da Alessandro Siani, Giulia Michelini e Sara Serraiocco, e gli immancabili pop corn e bibite da Lillo Petrolo e Paolo Calabresi. Dopo aver schivato l’addetto alle pulizie Elio Germano, a staccare i biglietti prima dell’ingresso in sala trovano Anna Foglietta e Pierfrancesco Favino.

La maschera Vittoria Puccini li accoglie dicendo un toccante «Siamo tornati» e quando è il momento di sedersi un preoccupato Michele Placido (tra gli spettatori insieme a Barbara Bobulova) li invita giustamente a non usare il telefono durante la proiezione. Benedetta Porcaroli annuncia l’inizio del film e Alice Pagani può così spegnere le luci in sala mentre il proiezionista d’eccezione Giuseppe Tornatore accende finalmente lo schermo. Tutto è pronto… O quasi: manca solo l’arrivo del consueto spettatore ritardatario, che in questo caso altri non è che Toni Servillo.

Il Ministro della Cultura Dario Franceschini, presentando il corto al centro della campagna di comunicazione realizzata in collaborazione con ANICA, ANEC e Cinecittà, ha dichiarato:

«Grazie al Green Pass e alle nuove misure di sicurezza la cultura sta ripartendo. Le persone si sentono più sicure e stanno tornando nei cinema, nei teatri e nei musei. È un fatto molto importante, la pandemia ci ha fatto capire quanto la cultura sia la linfa delle nostre vite. Grazie quindi a tutto il mondo del cinema che si è unito con questo cortometraggio per lanciare un appello corale e invitare gli italiani a tornare in sala per vivere la magia del cinema in sicurezza»

Qui potete vedere il corto della campagna #SoloAlCinema