Sonic 2: il porcospino blu si scontra con il potente Knuckles nello spot del Super Bowl

Tra i tanti protagonisti del Super Bowl 2022 non si è fatto attendere il velocissimo porcospino blu protagonista della celebre saga videoludica targata SEGA. Durante la competizione sportiva è infatti andato in onda un nuovo spot di Sonic 2, il secondo capitolo della saga cinematografica lanciata nel 2020 che riporterà sugli schermi l’eroe conosciuto nel primo film al fianco di due attesi personaggi che lo affiancheranno in questa nuova avventura: Knuckles, l’echidna rosso introdotto in Sonic the Hedgehog 3, e la volpe a due code Tails, comparsa per la prima volta in Sonic the Hedgehog 2 e divenuta il personaggio spalla in tutti i titoli della saga.

Nel cast troviamo James Marsden e Tika Sumpter, che tornano a interpretare Tom e Maddie Wachowski, e l’atteso Jim Carrey, che vestirà ancora una volta i panni del villain Dr. Robotnik. Al loro fianco Ben Schwartz (voce di Sonic), Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey (voce di Tails) e Idris Elba (voce di Knuckles). Alla regia ci sarà ancora una volta Jeff Fowler, che dirige Sonic 2 su una sceneggiatura firmata da Patrick Casey e Josh Miller.

Qui la sinossi ufficiale del film:

Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in Sonic 2 – Il film. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.