«Sono davvero patetici»: Alejandro González Iñárritu torna a scagliarsi contro i cinecomic e supereroi

Alejandro Gonzàlez Iñarritu è tornato nuovamente a scagliarsi contro il filone dei cinecomic. Il regista messicano non sembra aver cambiato idea dall’ultima volta che si è espresso sul filone cinematografico che vede i Marvel Studios in prima linea, e nella cornice del BAFTA Tea Party organizzato in quel di Bevely Hills, ha rincarato la dose con parole decisamente forti verso i supereroi:

«Sono figure patetiche. I veri eroi li vedo ogni giorno. Vedo persone bellissime che attraversano situazioni molto difficili e fanno cose incredibili. E queste sono le persone con cui mi connetto. Ma questi eroi con superpoteri, ne abbiamo davvero bisogno?”

L’acclamato regista messicano ha poi aggiunto: «Se ne avvertiamo davvero il bisogno, vuol dire che manca qualcosa…perché invece non ammiriamo quello che già abbiamo, le possibilità che abbiamo?».

Non è la prima volta che Iñárritu si esprime con parole al vetriolo verso i film di supereroi. Nel 2014 durante la promozione di Birdman il regista messicano aveva definito la proliferazione dei cinecomic sul grande schermo come un vero e proprio ‘genocidio culturale, un veleno che sovraespone il pubblico alla trama, alle esplosioni e a tutta quella robaccia che non ha alcun significato in merito all’esperienza personale degli esseri umani‘.

Nonostante il successo commerciale ottenuto dal filone negli ultimi anni, sono stati molti i grandi registi ad esprimersi negativamente sui cinecomic. Dopo le ben note parole di Martin Scorsese del 2019, il quale aveva dichiarato come i film targati Marvel Studios non fossero ‘vero cinema’, nel corso dell’ultimo anno è stato Quentin Tarantino a dichiarare in maniera colorita di non nutrire il desiderio di lavorare per la major. Recentemente il dibattito è stato riaperto anche da Jane Campion quando nel novembre del 2021 ebbe a dichiarare che in carriera non dirigerà mai un film di supereroi.

Intanto vi ricordiamo che Bardo, la cronaca falsa di alcune verità, ultimo film del regista messicano presentato all’ultimo Festival di Venezia, è attualmente disponibile nel catalogo Netflix.

