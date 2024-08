«Sono misogini», Sharon Stone accusa i grandi attori del cinema ma “assolve” due famose star

Negli ultimi anni, soprattutto dopo l’esplosione del movimento #MeToo, sempre più star del mondo del cinema hanno espresso opinioni molto dure nei confronti di un certo tipo di atteggiamento maschile nell’industria cinematografica. Ora lo ha fatto anche Sharon Stone, criticando apertamente la misoginia di alcuni dei più grandi del settore.

La bordata è arrivata nel corso di un’intervista a Variety, organizzata per parlare della sorprendente ospitata dell’attrice di Basic Instinct in una recente puntata del Saturday Night Live. Sharon Stone è apparsa a sorpresa durante una performance del cantante Sam Smith – una che non è passata di certo inosservata. Il cantante si è esibito con Gloria, aiutato da un coro e dalla presenza dell’attrice (QUI potete recuperare il video).

Parlando di come sia nata la collaborazione e soprattutto del rapporto artistico che c’è stato tra i due, Sharon Stone è finita col parlare in maniera più generale della sua esperienza nel settore. «Ho lavorato con alcune delle più grandi star in questo settore, che mi parlavano letteralmente sopra sui primi piani, mi dicevano quello che secondo loro avrei dovuto fare. Sono così misogine» ha rivelato. Tuttavia, nel suo discorso ha “assolto” due celebri attori.

«Non parlo di Robert De Niro, non parlo di Joe Pesci, non di questi ragazzi» ha detto. L’attrice ha citato i due colleghi del set di Casinò di Martin Scorsese, mentre degli altri non ha esattamente la stessa opinione: «Non mi ascoltavano, non mi permettevano di influenzare la loro performance con la mia. Non è recitare bene questo. Capisco che tu sia un grande e tutti pensino che tu sia fantastico. Ma ascolta, essere presente per quei momenti di frattura, è questa la vera esperienza umana».

Sharon Stone ha concluso la sua risposta così: «Non sono l’attrice più popolare in città, perché le persone non vogliono sentire le mie, come dicono, ca**o di opinioni. Forse è per la mia devozione, forse perché sono un po’ strana. Ma se ne faccio parte è per essere presente». Un approccio che, ha specificato, l’ha portata alla performance da applausi con Sam Smith al Saturday Night Live.

