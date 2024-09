Spider-Man, Andrew Garfield svela a chi aveva spoilerato la sua presenza in No Way Home

Un mese dopo l’uscita di Spider-Man No Way Home, il vento è cambiato e soffia deciso in favore di Andrew Garfield. Negli ultimi due anni l’attore che ha appena vinto un Golden Globe per Tick, Tick… Boom! ha dovuto mentire a più riprese circa il suo ritorno nell’ultima avventura di Tom Holland, eppure c’era qualcuno che ne era a conoscenza.

Mentre tra i comuni fan ci si esaltava a colpi di rumor, smentite, mezze foto dal set, indizi, smentite ancora più secche e via dicendo, Garfield si stava divertendo un mondo. In un’intervista da Ellen DeGeneres, ha descritto così la situazione:

«È stato molto divertente tenerlo segreto. Come quando organizzi una festa a sorpresa e vengono a dirti: ‘Odio le sorprese, dimmelo dai, lo sai che non mi piacciono’. Ma non l’avrei mai detto, sapevo avrebbe fatto piacere a molti»

Per riuscire a mantenere il tutto segreto per anni, persino Andrew Garfield però ha dovuto trovare una “valvola di sfogo”. Poco prima, nella stessa chiacchierata, ha infatti rivelato che c’era qualcuno che era a conoscenza del suo ritorno in No Way Home: «Mio fratello, mio padre e mia madre. Praticamente solo noi» ha rivelato. L’interprete del Peter Parker visto nei due The Amazing Spider-Man ora può godersi il successo e i rumor che vogliono un clamoroso ritorno sul tavolo del progetto legato al terzo capitolo della sua saga.

Siete tra coloro che vorrebbero rivederlo di nuovo nei panni di Spider-Man? Fatecelo sapere nei commenti.

Leggi anche: Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield rivela la reazione di Tobey Maguire alle riprese. E vi commuoverà

Leggi anche: Spider-Man 4: lo script del film di Sam Raimi era già pronto all’uso. I dettagli del progetto mai realizzato

Foto: MovieStills

Fonte: TheEllenShow