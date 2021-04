Nell’Universo Marvel, a differenza dei fumetti, esiste un legame veramente tenero e speciale tra Spider-Man e Iron Man. Ma come ormai tutti i fan del MCU sanno, Tony Stark è purtroppo deceduto alla fine di Avengers: Endgame, lasciando il giovane Peter Parker addolorato e confuso sul suo destino in Spider-Man: Far From Home. Insomma, la domanda sorge legittima: il ragazzo avrà un altro mentore? E in tal caso, chi sarà? A darci delle possibili anticipazioni, al riguardo, è un report di Cheat Sheet.

Stando al sito, infatti, la Marvel avrebbe già trovato la nuova guida perfetta per Spidey: nientemeno che Reed Richards, conosciuto ai più come Mr. Fantastic! Per la fonte, tuttavia, il rapporto che avrà con Peter non sarà in stile padre-figlio come quello che aveva Tony, ma si tratterà piuttosto di un legame professore-allievo. La cosa, sulla carta, è davvero intrigante, anche se meno sorprendente di quel che potrebbe sembrare: nei fumetti originali, infatti, l’Uomo Ragno ha un rapporto di lunga data con i Fantastici 4, e sappiamo ormai da tempo che la squadra debutterà prossimamente nel MCU.

In attesa di scoprire se il rumor in questione è attendibile, precisiamo che i Marvel Studios non hanno ancora ufficialmente svelato la data d’uscita del film che introdurrà il team nel franchise. Così come non sappiamo chi sarà ad interpretare i protagonisti. Quanto a Tom Holland – la giovane star che presta il volto a Peter Parker -, sappiamo che tornerà a indossare i panni del supereroe in Spider-Man: No Way Home, dopodiché, come rivelato nei mesi scorsi, si prenderà un periodo per stare lontano dal set:

«Farò una pausa e viaggerò per il mondo. È la prima volta da quando ho firmato per Spider-Man: Homecoming che non ho un contratto con qualcuno. Potrei andare a sciare perché è qualcosa che non mi è mai stato permesso di fare perché è ovviamente uno sport pericoloso. Sono stato molto attento negli anni, motivo per cui sono diventato ossessionato dal golf che è l’unico sport che posso praticare senza infortunarmi.»

Il debutto della nuova avventura di Spider-Man, ricordiamo, è fissata per il 17 dicembre 2021.

Fonte: CS