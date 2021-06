Tempo fa vi abbiamo mostrato il commovente spot di Spider-Man: Far From Home in cui Nick Fury ricorda a Peter che il suo mentore Tony Stark lo ha reso un Avenger per una sola ragione: il mondo ha bisogno di lui. Parole dette con l’intenzione di restituirgli la motivazione di un tempo, considerando che nell’ultimo film Spidey appare decisamente giù di corda e incapace di reagire alla morte di Iron Man.

Il lutto per il personaggio interpretato da Robert Downey Jr. è stato uno dei temi ricorrenti del cinecomic, e come abbiamo visto, anche il suo volto è stato abbastanza onnipresente in Spider-Man: Far From Home. Ricorderete che nel film è presente il murales di Iron Man, ma sapevate che all’interno è presente il volto nascosto di Tony Stark? Il fotogramma originale lasciava intravedere dei lineamenti umani che solo a grandi linee ricordavano quelli del miliardario. E c’è un valido motivo: per poter ammirare l’easter-egg al meglio, è necessario invertirne i colori.

POTETE VEDERLO QUI

Come potete constatare nel negativo, ora nella parte centrale – esattamente quella situata tra gli occhi e la “bocca” – compare molto più chiaramente il volto di Tony, creato da quelle che nello scatto originale sembravano delle macchie più somiglianti ad un volto neutro che a quello di Robert Downey Jr. L’effetto finale è veramente suggestivo, e anche un po’ triste a dire il vero, considerando che ci saranno ben poche possibilità di rivedere quel viso, se non tramite dei brevi flashback.

La sinossi di Spider-Man: Far From Home:

La pacifica vacanza in Europa di Peter Parker prende una svolta inaspettata quando Nick Fury si presenta all’improvviso nella sua stanza d’albergo chiedendogli di collaborare a fermare il malvagio Mysterio, intenzionato a devastare il continente.

Il cast del film: