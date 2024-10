Spider-Man: il celebre meme dei tre Spidey è appena diventato realtà [FOTO]

Spider-Man: No Way Home, il cinecomic Marvel campione d’incassi, è appena approdato in home video e, in occasione dell’arrivo del film in Blu-ray e in digitale sul mercato americano, la pagina Twitter del lungometraggio ha diffuso una foto nella quale Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ricreano il popolare meme con i tre Spidey.

L’origine del meme era da rintracciarsi nella serie animata degli anni Sessanta e proviene nello specifico dall’episodio Doppia identità, dove Charles Cameo, criminale trasformista, si fingeva Spider-Man. In quella scena i due Arrampicamuri si indicavano a vicenda, nel tentativo di darsi reciprocamente dell’impostore. Potere ammirare nel link sottostante la versione live action del meme appena diffusa!

QUI IL MEME, mentre a seguire, per chi pochi che non la conoscessero o ricordassero, alleghiamo l’immagine originale.

Nel cast di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts, oltre a Tom Holland (Peter Parker) e Zendaya (MJ), troviamo anche Jacob Batalon nei panni di Ned, Angourie Rice nel ruolo di Betty Brant, J. K. Simmons in quello di J. Jonah Jameson, Marisa Tomei, che è tornata ad interpretare la Zia May, e Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange. Al loro fianco, oltre a Jamie Foxx, Alfred Molina e Willem Dafoe, anche Jon Favreau, J. B. Smoove, Benedict Wong, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

Di seguito la sinossi ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

