Spider-Man: il più grande buco di trama di No Way Home è stato appena risolto?

Fin dalla sua uscita nelle sale Spider-Man: No Way Home è stato motivo di accesi dibattiti sul web a causa di alcuni dettagli della trama che non hanno esattamente convinto tutti i fan della Marvel. Per la precisione si tratta proprio dell’incidente scatenante del film ad aver lasciato perplesso parte del pubblico in sala, ma sembra proprio che ancora una volta le teorie siano arrivate lì dove la trama non è riuscita ad essere esaustiva.

In Spider-Man: Far From Home Mysterio rivela l’identità di Peter Parker (Tom Holland) come Uomo Ragno, particolare che ha ovviamente causato molti problemi sia a Peter che ai suoi cari. All’inizio del terzo capitolo dunque Peter Parker chiede aiuto a Dottor Strange (Benedict Cumberbatch) – il quale, dopo uno scambio di battute, propone al giovane eroe un incantesimo per far dimenticare a tutti che lui è Spider-Man. Sfortunatamente il rituale non va come dovrebbe e nel loro universo viene attirato chiunque conosca il ragazzo da ogni angolo del Multiverso.

Come sappiamo, alla fine, lo stregone è costretto a lanciare un incantesimo per far sì che tutti dimentichino completamente Peter Parker, rimuovendolo anche dalla memoria dei suoi amici e famigliari. Benché all’inizio Doctor Strange sia riluttante – a causa delle pericolose implicazioni che potrebbe comportare, come le numerose e ingestibili ramificazioni della linea temporale – alla fine asseconda l’Uomo Ragno e tutto torna alla normalità.

Il pubblico ovviamente non ha mancato di far notare che un simile incantesimo si poteva utilizzare per rimuovere Mysterio dalla mente di tutti gli abitanti del mondo – decisione che avrebbe evitato il doloroso epilogo di No Way Home. I fan però hanno fatto notare su Reddit che molto probabilmente si tratta di una formula che richiede il consenso della persona che dev’essere cancellata dalla memoria e della sua presenza fisica durante il rituale. Quentin Beck è tuttavia morto alla fine del secondo capitolo del franchise e, per questo, non sarebbe stato possibile sistemare le cose in questo modo.

Una spiegazione più che sensata, dunque, che chiarisce anche il motivo per cui Strange non abbia proposto di lanciare l’incantesimo per cancellare Beck e perché, soprattutto, non abbia rimosso dalla memoria dei terrestri tutti i più recenti eventi catastrofici accaduti nella Saga dell’Infinito.

