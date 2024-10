Spider-Man: No Way Home, il nuovo, spettacolare trailer svela Green Goblin e gli altri villain!

Come anticipato in questi giorni, Sony e Marvel Studios hanno appena diffuso il secondo, atteso e sorprendente trailer di Spider-Man: No Way Home, terzo capitolo dedicato alle avventure del Peter Parker interpretato da Tom Holland. E questa volta, vedremo l’amichevole Spidey di quartiere alle prese con una grande novità del MCU, il Multiverso, che metterà l’eroe e il suo co-protagonista Doctor Strange faccia a faccia con infinite possibilità e versioni alternative dei personaggi già visti finora sullo schermo.

TROVATE IL TRAILER IN CALCE ALLA NOTIZIA

E dopo una lunga attesa, il nuovo filmato ci svela finalmente Green Goblin e tutti gli altri villain che vedremo in questa nuova avventura di casa Marvel. Inoltre, i dialoghi tra Peter e Strange lasciano intendere un nuovo, interessante dettaglio: il giovane tenterà di salvare coloro che sono arrivati dagli universi alternativi; dunque dobbiamo aspettarci che stia parlando dei tanto attesi Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield? Oppure i vecchi cattivi faranno squadra con l’arrampicamuri nella speranza di tornare a casa? Staremo a vedere.

Spider-Man: No Way Home proseguirà le vicende dell’eroe dopo il catastrofico finale di Far From Home, dove Mysterio ha fatto in modo di far ricadere sull’Uomo Ragno la colpa per i disastrosi eventi verificatisi nel film, rivelandone l’identità al pubblico. Ora tutti sanno che Peter Parker è in verità Spider-Man e lo considerano un assassino. Messo alle strette, il giovane chiederà aiuto a Doctor Strange per far sì che il mondo dimentichi la sua identità con un incantesimo, salvo poi cambiare idea all’ultimo momento quando si rende conto che, in quel modo, anche i suoi cari rimuoveranno dalle proprie menti tutti i ricordi legati a lui. Il suo ripensamento, avvenuto proprio nel bel mezzo della potentissima e pericolosissima evocazione di Strange, fa distrarre lo Stregone Supremo, causando una frattura nel Multiverso. Peter si ritrova così ad affrontare nemici da altri universi, tra cui Doctor Octopus, Electro, Sandman, Lizard e Green Goblin.

Regista dell’avventura è ancora una volta Jon Watts, che dopo aver portato sul grande schermo i precedenti due capitoli Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, torna a dirigere un cast composto, oltre che dal protagonista Tom Holland, anche da Zendaya nei panni di MJ, Jacob Batalon in quelli di Ned, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Angourie Rice nel ruolo di Betty Brant, J. K. Simmons in quello di J. Jonah Jameson e Marisa Tomei, che tornerà ad interpretare la Zia May.

Al loro fianco vedremo anche vecchie conoscenze legate all’universo cinematografico dell’arrampicamuri, come Jamie Foxx, Alfred Molina e Willem Dafoe. I primi due riprenderanno rispettivamente i ruoli dei villain Electro e Doctor Octopus, interpretati in The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield, per quanto riguarda Foxx, e in Spider-Man 2 con Tobey Maguire, parlando invece di Molina. Quanto a Dafoe, l’attore è apparso nel ruolo di Green Goblin in tutti i film della trilogia diretta da Sam Raimi.

Come annunciato due giorni fa, l’uscita nelle sale di Spider-Man: No Way Home è stata anticipata di un giorno nel nostro paese. Anziché il 16 dicembre, come deciso in precedenza, il film arriverà nei nostri cinema a partire dal 15 dicembre. Ma nell’attesa, godetevi il nuovo trailer qui di seguito.