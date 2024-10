Spider-Man: No Way Home, Peter Parker e la magia di Doctor Strange nel nuovo poster del film Marvel

Siamo ormai arrivati a poco più di un mese dall’uscita di Spider-Man: No Way Home, l’attesissimo nuovo capitolo dell’Uomo Ragno interpretato da Tom Holland alla sua terza pellicola solista nell’MCU nuovamente prodotta dalla collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures.

Nonostante siano rimasti pochi giorni alla release, del film è stato diffuso solamente un trailer ufficiale e nient’altro, per cui ogni singola immagine promozionale legata alla pellicola fa subito accendere i fan. È il caso delle ultime promo art esposte in alcuni cinema tedeschi, che ci permettono di dare uno sguardo ravvicinato ai portali magici e all’incantesimo che Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) eseguirà per proteggere l’identità di Peter Parker.

CLICCA QUI PER VEDERE LE IMMAGINI PROMOZIONALI.

La trama di Spider-Man: No Way Home inizia subito dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home, in cui la vera identità di Peter Parker è stata esposta al mondo da Mysterio (Jake Gyllenhaal), che gli ha anche addossato la colpa del suo omicidio. Disperato ed esausto dalla piega che la sua vita sta prendendo, Peter si rivolge alla magia di Doctor Strange per trovare una soluzione, ma lo Stregone Supremo esegue un incantesimo tanto pericoloso quanto instabile che mette a repentaglio l’integrità del Multiverso e permette a villain di altre dimensioni di attaccare la nostra realtà.

Di ritorno nel film troveremo Alfred Molina (Doc Ock in Spider-Man 2 di Sam Raimi), Jamie Foxx (Electro in The Amasing Spider-Man 2 di Marc Webb), Willem Dafoe (Goblin in Spider-Man di Sam Raimi) e tanti altri.

È fortemente rumoreggiato il ritorno degli Arrampicamuri interpretati da Tobey Maguire ed Andrew Garfield, che potrebbero tornare ad indossare il costume al fianco di Tom Holland per il capitolo finale della trilogia iniziata con Homecoming. Riguardo la loro presenza, nel corso dei mesi sono arrivati online parecchi indizi interessanti, come vi abbiamo riportato già svariate volte.