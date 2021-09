Non manca molto al debutto nelle sale di Spider-Man: No Way Home, il terzo capitolo dedicato alle avventure di Peter Parker che proseguirà gli eventi di Far From Home, alla fine dei quali Mysterio ha rivelato al mondo intero la vera identità dell’eroe compromettendo la sua immagine pubblica. Il villain ha infatti diffuso dei filmati falsi in cui l’Uomo Ragno viene rappresentato come un vero e proprio criminale capace di portare caos e distruzione nei luoghi in cui si trova a intervenire; e considerando che ora tutti sanno chi c’è sotto la sua maschera, le cose non si mettono affatto bene per il povero Peter.

Gli eventi dei due film sono dunque strettamente collegati. Ma secondo quanto rivelato da Tom Holland, c’è una scena ben precisa di Far From Home da tenere a mente durante la visione del terzo film, in quanto essenziale per il futuro del protagonista.

Si tratta della sequenza in cui Peter si trova a bordo dell’elicottero con Happy Hogan. Qui vediamo il ragazzo sfogarsi e confidarsi con il collega, ammettendo di non sentirsi affatto pronto ad essere un eroe né, tantomeno, a diventare il degno sostituto di Iron Man che Tony avrebbe voluto. A quel punto Happy gli spiega che Stark non avrebbe mai fatto tutto quello che ha fatto – ovvero sacrificarsi per gli altri – se non avesse avuto la certezza di aver lasciato il mondo in buone mani. Ebbene, a quanto pare sarà proprio questa scena a fare da apripista allo sviluppo di Spider-Man: No Way Home.

«Penso che la più grande scena che abbiamo realizzato, in tutti i film, sia quella con Jon Favreau sull’aereo. Ed è anche il momento più importante per gli altri che stiamo facendo. Si tratta di… non so come descriverlo senza svelare troppe cose.»

Regista dell’avventura, ricordiamo, è ancora una volta Jon Watts, che dirige un cast composto, oltre che dal protagonista, anche da Zendaya nei panni di MJ, Jacob Batalon in quelli di Ned, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Angourie Rice nel ruolo di Betty Brant, J. K. Simmons in quello di J. Jonah Jameson e Marisa Tomei, che tornerà ad interpretare la Zia May.

Al loro fianco vedremo anche due vecchie conoscenze legate all’universo cinematografico dell’arrampicamuri, ovvero Jamie Foxx e Alfred Molina, che riprenderanno i ruoli dei villain Electro e Doctor Octopus, interpretati rispettivamente in The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield e in Spider-Man 2 con Tobey Maguire.

Fonte: CB

Foto: MovieStills