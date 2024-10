Spider-Man: No Way Home torna al cinema in Italia con nuove scene inedite: annunciate le date

Spider-Man: No Way Home torna al cinema nelle sale italiane con nuove scene inedite dal 18 al 22 settembre, in contemporanea con l’iniziativa Cinema In Festa (qui tutti i dettagli in merito: il costo previsto per le proiezioni in quei giorni è di 3,50 €), come annunciato oggi da Sony Pictures Italia.

Le prevendite sono già aperte e il link per acquistare i biglietti è il seguente: https://www.spidermannowayhome.it/

Trovate di seguito una sinossi fresca di diffusione, seguita da due degli spot che celebrano il ritorno in sala del film e da un poster corredato dalle date in cui sarà possibile tornare al cinema ad ammirare Spider-Man: No Way Home (divenuto a oggi, con i suoi 1,9 miliardi di dollari incassi worldwide, il sesto maggior incasso della storia del cinema).

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l’identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l’aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l’incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.

Spider-Man: No Way Home è stato diretto da Jon Watts. Nel cast del film troviamo Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Angourie Rice, J. K. Simmons, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Jon Favreau, J. B. Smoove, Benedict Wong, Thomas Haden Church e Rhys Ifans.

Foto: Sony Pictures Italia

