Spider-Man, uno strano dettaglio su Iron Man nel film è dovuto a… Poco budget!

175 milioni di dollari di budget, a quanto pare, non sono bastati per tutto

Strano a dirsi, ma ci sono cose che neppure 175 milioni di dollari possono comprare, neppure se sono destinati ad un film del Marvel Cinematic Universe. Nelle ultime ore, infatti, è emerso un curioso aneddoto che riguarda Iron Man e il film Spider-Man: Homecoming del 2017, primo stand alone con Tom Holland come protagonista.

Dopo essere apparso in Captain America: Civil War, nella sua prima avventura in solitaria l’Uomo Ragno è stato accompagnato dal suo mentore, Tony Stark. L’amatissimo eroe ha prima salvato Peter Parker dopo il primo incontro con la banda dell’Avvoltoio, quindi lo ha aiutato a impedire che un traghetto affondasse nel fiume dopo un altro scontro con il villain. In entrambi i casi, Iron Man vestiva l’armatura Mark 47 e ai fan non era sfuggito un dettaglio.

Di solito, ogni nuovo film dell’MCU con Iron Man è coinciso con una nuova armatura da mostrare ai fan: in questo caso, però, è sembrata identica a quella vista in Civiil War, eccetto per i colori. 5 anni dopo, il concept artist Phil Saunders su Instagram ha svelato il retroscena:

«I fan con un occhio attento avranno capito che questo modello è solo una ricolorazione della mia Mark 46 da Captain America: Civil War. La Sony non aveva il budget VFX per un’intera nuova armatura, così Kevin Feige ha proposto un collegamento con i colori di Ultimate Iron Man»

QUI IL POST SU IRON MAN (è necessario essere loggati a Instagram)

Per incredibile che sembri, anche un film Marvel ha avuto problemi di budget! Fortunatamente, alla guida degli Studios c’è un uomo con grande conoscenza del mondo dei fumetti e sufficiente inventiva per trasformare un possibile problema in una nuova chicca per i fan.

Avevate notato il dettaglio, quando è uscito Spider-Man: Homecoming? Fatecelo sapere nei commenti.

Leggi anche: Spider-Man: No Way Home, ecco perché far tornare in vita Iron Man era “fuori discussione”

Foto: MovieStills