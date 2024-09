Steve Della Casa è il nuovo direttore del Torino Film Festival: guiderà l’edizione del quarantennale

Stefano Della Casa è il nuovo direttore artistico della 40esima edizione “straordinaria” del Torino Film Festival. Succede a Stefano Francia di Celle che, al termine del suo mandato, ha scelto di non prorogare il suo contratto decidendo di tornare in Rai dopo due anni di aspettativa.

Il Presidente Enzo Ghigo, il direttore Domenico De Gaetano e il Comitato di Gestione del Museo Nazionale del Cinema hanno ringraziato Stefano Francia di Celle per l’ottimo lavoro svolto, per l’impegno e la passione che ha dedicato al TFF in questi anni non facili, con i migliori auguri per il ritorno in Rai in un momento di grande trasformazione per l’azienda.

Steve Della Casa è tra i fondatori del Festival Cinema Giovani – poi Torino Film Festival – di cui è stato direttore dal 1998 al 2002. Della Casa si appresta a dirigere l’edizione che celebrerà i 40 anni del Torino Film Festival, un anniversario importante che oltre a ribadire la sua identità, ancora attuale a distanza di anni, dovrà anche segnare un momento di passaggio, nel solco della tradizione e innovazione che da sempre caratterizzano il TFF. Della Casa rimarrà in carica un solo anno, ma non sono esclusi rinnovi nel caso in matureranno le condizioni.

«Sono molto eccitato — dice, dopo l’ufficialità della sua nomina, come riporta Corriere Torino — e quando mi hanno chiamato ero lusingato, perché la proposta avrebbe avuto un vasto consenso. Il festival, falcidiato dal Covid, è stato tenuto in piedi dal bellissimo lavoro di Stefano Francia di Celle. Ora, per il quarantennale, voglio che sia molto divertente: tornerà il Western. Vorrei fare un festival di ricerca, ma anche molto popolare perché sia un posto d’incontro: voglio dimostrare che il cinema può essere fruito in sala. Credo che potremmo snellire il programma e aumentare le presenze. E sono sempre dell’idea che la cura dimagrante potrebbe fare bene anche al festival».