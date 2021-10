Grosse novità per Superman, uno dei supereroi più amati e conosciuti al mondo: la DC Comics ha confermato che la nuova versione del personaggio è bisessuale. L’annuncio arriva direttamente dallo sceneggiatore del prossimo numero di novembre, dove sarà protagonista il figlio di Kal-El.

In Superman: Son of Kal-El #5, infatti, il figlio di Clark Kent si dichiarerà ufficialmente bisex. Per chi non seguisse le pubblicazioni degli albi DC Comics, Jon Kent è diventato Superman dopo che il celebre padre ha lasciato la terra per fermare il villain Mongul sul planetoide mobile Warworld. Per assicurarsi che la terra fosse protetta, ha passato i suoi gradi al figlio. Nel volume in arrivo, scritto da Tom Taylor, ci sarà spazio per l’inizio di una storia con un reporter di nome Jay, rendendo il loro il primo rapporto queer (termine che indica coloro che non sono eterosessuali e/o non sono cisgender) del nuovo Superman.

Tom Taylor ha condiviso la prima immagine del bacio di Superman e Jay Nakamura, entusiasta per questo coming out della DC Comics. In un comunicato, ha dichiarato:

«Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e chiunque si merita di vedersi rappresentato nei propri eroi, sono grato che la DC e Warner Bros condividano questa idea. Il simbolo di Superman ha sempre significato speranza, verità e giustizia. Oggi, quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi rappresentate nel più potente supereroe dei fumetti”.

Jon Kent, il nuovo Superman bisessuale, è un personaggio che ha debuttato nel 2015 con l’albo Convergence #2. È il figlio di Clark Kent e di Lois Lane e nei suoi esordi ha vestito il mantello di Superboy. Solo dallo scorso aprile, con l’albo Superman: Son of Kal-El, ha iniziato a indossare quello del padre.

La svolta della DC Comics è in linea con il recente periodo e in generale con la sua storia: nel recente Batman: Urban Legends #6 i fan hanno letto il coming out di Tim Drake aka Robin, una prima volta per la spalla di Batman. Sono solo gli ultimi di una lunghissima lista di personaggi LGBTQ+: Batwoman, Poison Ivy, Green Lantern (Alan Scott), Midnighter, Renee Montoya, Harley Quinn, Constantine, Apollo, i nomi sono tantissimi.

Anche in casa Marvel si è dato molto spazio a questa rappresentazione più inclusiva. Northstar, la cui omosessualità dichiarata risale al 1992, si è preso la copertina degli Astonishing X-Men grazie al primo matrimonio gay della Marvel assieme a Kyle Jinadu. Di recente, è stata celebrata anche l’unione tra i due Giovani Vendicatori Wiccan e Hulking e del 2015 è il primo personaggio transgender dei fumetti, Endo.

