Negli ultimi tempi si è molto parlato di Michael B. Jordan come possibile protagonista del reboot di Superman prodotto da J.J. Abrams, annunciato ufficialmente un paio di mesi fa.

A proposito di quest’eventualità si è espresso, nelle ultime ore, anche il diretto interessato parlando ai microfoni di Jake’s Takes: «I sussurri e le voci che si sentono sono un bel complimento. Sapete, apprezzo le persone che pensano a me in quel modo per un ruolo di questo tipo. Non ho davvero altro da aggiungere, se non che è lusinghiero e lo apprezzo».

Ma ci sono reali possibilità di vedere sul grande schermo un Superman black? Michael B. Jordan non si sbilancia: «Se andrà così, chiunque ci sarà, penso che sarà una cosa interessante da vedere».

Lo scrittore Ta-Nehisi Coates, com’è noto, è stato incaricato dalla Warner Bros. di scrivere un nuovo film sul celebre supereroe. «Essere invitato nel DC Extended Universe dalla Warner Bros., dalla DC Films e dalla Bad Robot è un onore – aveva dichiarato Coates a margine dell’annuncio – Non vedo l’ora di dare un contribuito significativo all’eredità dell’eroe più leggendario d’America».

Secondo l’Hollywood Reporter e la sua firma Borys Kit (qui il suo tweet dello scorso febbraio), lo studio vorrebbe fortemente tentare la carta di un Superman nero ed è proprio a questo proposito che è circolato il nome di Michael B. Jordan. Il film continuerà comunque a muoversi nell’universo del DCEU. Lo sceneggiatore Ta-Nehisi Coates, dal canto suo, è una firma di pregio e un giornalista e autore americano che negli Stati Uniti gode di enorme considerazione (la sua firma è apparsa su prestigiose testate come il New York Times, il Washington Post, il TIME e l’Atlantic). Ha realizzato anche serie a fumetti su Black Panther e Captain America per Marvel Comics ed è autore dell’acclamato pamphlet in forma di saggio epistolare Tra me e il mondo.

Che ne pensate del possibile ingresso dell’attore di Creed nell’Universo DC nei panni che furono di Henry Cavill, attore di tutti gli ultimi film della DC su Kal-El, compreso naturalmente l’ultimo Snyder Cut di Justice League? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti.