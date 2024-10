TÁR: Cate Blanchett è una direttrice d’orchestra nell’enigmatico trailer del film in Concorso a Venezia 79

Universal Pictures ha diffuso il trailer italiano di TÁR, il film con Cate Blanchett in Concorso alla 79. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Ambientato nel mondo internazionale della musica classica, il lungometraggio ha per protagonista Lydia Tár, ritenuta una delle più grandi compositrici e direttrici d’orchestra viventi e prima donna in assoluto a dirigere una rinomata orchestra tedesca.

A dirigere c’è il regista di In the Bedroom (2001) e Little Children (2006) Todd Field, anche attore in Eyes Wide Shut di Kubrick, e Tár approderà nei cinema italiani nel 2023, più a ridosso della stagione dei premi e degli Oscar, dei quale dovrebbe essere assoluto protagonista stando ai rumor già circolati sul film e sull’interpretazione dell’attrice australiana.

La data d’uscita negli Stati Uniti è fissata intanto per il prossimo 7 ottobre e il regista ha dichiarato che il film è stato scritto appositamente per Cate Blanchett e che probabilmente, se l’attrice avesse rifiutato, non avrebbe mai visto la luce.

Nel cast anche Noémie Merlant, Nina Hoss, Sophie Kauer, Julian GLover, Allan Corduner e Mark Strong. Di seguito il poster del film, mentre in calce – oltre al trailer italiano, misterioso ed enigmatico, aperto da un monologo iniziale che scomoda anche la pandemia – trovate anche il nuovo trailer internazionale, che mostra diverse sequenze.

Foto: Universal Pictures.

